Tu si que vales | Belen Rodriguez in lacrime | la canzone per la figlia | ma il finale è

“Staccagli gli occhi di dosso”.Tu sì que vales - Belen la gaffe è bollente : il pensiero va subito a Stefano De Martino : Una gaffe bollente che ha rischiato di aprire un vero e proprio caso. Protagonista Belen Rodriguez. Nell’ultima puntata di Tu si que vales, show del sabato di Canale 5, si è esibito Gaggy Yatarow. Il concorrente è un campione mondiale di calisthenics, la disciplina in cui l’atleta solleva il proprio corpo superando diversi livelli di difficoltà. Per la sua prova, il concorrente ha richiesto l’aiuto di Belen Rodriguez, che si è ...

Ascolti TV | Sabato 9 novembre 2019. Tú Sí que vales da record (31.5%). Questione di Karma 11.5% : Tú Sí Que Vales Su Rai1 Questione di Karma ha conquistato 2.450.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.683.000 spettatori pari al 31.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.3% di share e FBI è stato seguito da 1.320.000 spettatori (5.9%). Su Italia 1 Madagascar ha intrattenuto 1.055.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Le ragazze ha raccolto davanti al ...

Tu Si que vales 2019 - i Candyman conquistano Sabrina Ferilli e Maria De Filippi (video) : Tu si Que Vales 2019 i Candyman dai corpi statuari conquistano Sabrina Ferilli e Maria De Filippi (video) Sabato 9 novembre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Tu Si Que Vales il varietà per tutta la famiglia costruito intorno ai talenti della gente comune: momenti di spettacolo per conquistare chi sta a casa ma anche i 4 giudici (Maria De Filippi, Gerri Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi) e Sabrina Ferilli rappresentate del ...

Tu si que vales - le trasparenze proibite di Sabrina Ferilli : il look che fa impazzire l'Italia : Siamo negli studi di Tu si que vales, il varietà del sabato sera di Canale 5 al cui timone vi è un cast d'eccezione, da Maria De Filippi fino a Gerry Scotti. Tra i vip presenti in studio ecco anche l'immancabile Sabrina Ferilli, icona intramontabile di sensualità. E la Ferilli, per l'occasione - ovv

Tu sì que vales - Sabrina Ferilli a Maria De Filippi : "Ma hai visto quant'erano boni quelli?" : L'attrice romana dimostra di aver gradito l'esibizione dei 'Candymen' con una serie di apprezzamenti anche per il loro lato...

“Maria basta - finiscila!”. Tu sì que vales - la De Filippi fa infuriare tutti : cosa è successo : In tanti ignoravano l’esistenza dell’asmr, una tecnica di rilassamento innovativa. L’acronimo che sta per Autonomous Sensory Meridian Response, è un metodo per ottenere un riposo più sereno e tranquillo, grazie a dei video ad hoc che si trovano su Youtube. Ora questa tecnica è stata presentata a Tu sì que vales da Lory, un giovane youtuber. Attraverso una serie di oggetti – tra cui ciucci, coperte e peluche – il ragazzo ha cercato di far ...

Tu Si que vales 2019 - momento “horror” con Nebula che fa paura a Sabrina Ferilli (video) : Tu Si Que Vales Sabrina Ferilli e il momento horror con Nebula (e Maria ride) Video Nuovo appuntamento sabato 9 novembre su Canale 5 con Tu Si Que Vales lo show cult di talenti (e non) campione di ascolti e di risate che permette di passare a tutta la famiglia un sabato sera rilassato e divertente. Tra i tanti momenti della serata nella puntata di ieri a un certo punto le luci si sono spente, il buio è calato sullo studio fino a che al centro ...

Tu si que vales - Maria De Filppi sbrocca : ciuccio - scimmia e benda sugli occhi? Concorrente fatto a pezzi : Uno strano momento di televisione a Tu si que vales, il programma del sabato sera in onda su Canale 5. In studio, infatti, è stata presentata una nuova tecnica di rilassamento, l'Autonomous Sensory Meridian Response (asmr), portata dal Concorrente Lory, giovane youtuber. In cosa consiste? Tra copert

Ha incantato tutti con la sua esibizione a Tu Sì que Vales! Ma ecco chi è questo ragazzo : Lui si chiama Gaggi Yatarov, ha 25anni e viene dalla Brianza. Se forse qualcuno lo ricorderà per la sua partecipazione ad Italia’s Got Talent nel 20015, il campione di calisthenics ha stupito il pubblico di Tú sí que vales camminando a mezz’aria o sorreggendo Belen Rodriguez mentre si trovava in posizione bandiera. Sin da piccolo ha praticato sport come il karate e la box. Giunto in Italia all’età di nove anni, ha iniziato a studiare ginnastica ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 novembre 2019 : Tu si que vales è padrone del sabato sera - boom di Tweet per i conduttori : Social Auditel 9 novembre 2019: Tu si que vales primo trend italiano, i conduttori vanno in tendenze con numerosi Tweet Tu si que vales, campione di Ascolti tv del sabato sera, continua a rendere con ...