Fonte : romadailynews

(Di domenica 10 novembre 2019) CHIUSA AL, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO PER CADUTA MASSI. RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI ALLA GUIDA. UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO E E’ AVVENUTO POCO PRIMA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI , CO N FILE DA VIA DELLE VALLI UN INCIIDENTE E’ ANCORA SEGNALATO VIA CIPRO ALL’ALTEZZA DI VIA MARCANTONIO BRAGADIN RICORDIAMO VIA DEI FORI IMPERIALI ISOLA PEDONALE PER L’INTERA GIORNATA. CAMBIO DI PERCORSO PER LE LINEE BUS INTERESSATE. OGGI IN CAMPO ALL’OMIPICO ALLE 15 LAZIO -LECCE PER LA 12 GIORNATA DI CAMPPIONATO SERIE A . PER QUESTO DISPOSTE DISCLIPLNE PROVVISORIE DINELL’AREA DELLO STADIO E NELLE ZONE LIMITROFE NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO SUL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDEDISPONIBILE ...

virginiaraggi : Via Ruggero Giovannelli, a due passi da Villa Borghese, entra a far parte di #StradeNuove. I lavori restituiscono… - romadailynews : Traffico Roma del 10-11-2019 ore 10:30: CHIUSA AL TRAFFICO, A SAXA RUBRA, VIA FILACCIANO… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-11-2019 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -