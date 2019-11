Toscana | l’autostrada Firenze-Pisa chiusa per catturare animali selvatici pericolosi per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) L’autostrada A11Nord è rimastadalle 6 fino alle 9 di domenica mattina, tra Prato Ovest e Montecatini Terme, perper la sicurezza dei viaggiatori. La prefettura di Pistoia su richiesta della Regione, ha disposto lo stop alla circolazione causa 10mila incidenti stradali l’anno con 13 morti nei primi nove mesi del 2019. Mentre nelle campagne sono stimati danni per 200 milioni di euro. Solo in mattinata sono stati catturati 16 caprioli nell’area a fianco del casello autostradale di Pistoia: gli, catturati con delle reti, bendati e poi rinchiusi in appositi recinti, saranno liberati in aperta campagna. L’operazione è durata circa un’ora e 20 minuti riaprendo l’autostrada prima dell’orario previsto, fissato per le 12. Tutte le operazioni si sono svolte alla presenza di personale dell’Asl ...

