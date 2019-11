Torna la Music Week | perché Milano è la capitale della musica

Ara Malikian - Torna il talento del musicista libanese che deve la vita a un violino : C’è una scena in A Life Among The Strings, il docufilm che narra la vita di Ara Malikian, in cui il musicista libanese di origini armene imbraccia un violino come fosse un mitra. E lo punta verso l’obiettivo, come se volesse esplodere una raffica di colpi. Un gesto non banale, se fatto da lui, perché Malikian a un violino deve la vita. Come suo padre Jarayear (già violinista della star libanese Fairouz), che insegnò ad Ara a suonare il violino ...

John Greenwood Torna nelle Marche : a Fermo la musica per ricostruire dopo i danni del sisma : Johnny Greenwood, chitarrista, polistrumentista, della band inglese Radiohead, da molti acclamata come i nuovi Pink Floyd, si esibirà a Fermo nel Teatro Dell'Aquila. Greenwood aveva già visitato le Marche e Ascoli Piceno l'anno scorso, quando per la sua visita potè godere dell'accompagnamento dell'assessore alla Cultura Piersandra Dragoni. L'assessore ha speso belle parole per descrivere quell'occasione e ha ricordato con affetto il suo ...

John Greenwood Torna nelle Marche : a Fermo musica per ricostruire dopo i danni del sisma : Johnny Greenwood, chitarrista, polistrumentista, della band inglese Radiohead, da molti acclamata come i nuovi Pink Floyd, si esibirà a Fermo nel Teatro Dell'Aquila. Greenwood aveva già visitato le Marche e Ascoli Piceno l'anno scorso, quando per la sua visita potè godere dell'accompagnamento dell'assessore alla Cultura Piersandra Dragoni. L'assessore ha speso belle parole per descrivere quell'occasione e ha ricordato con affetto il suo ...

6ix9ine - per TMZ avrebbe rifiutato la protezione testimoni : 'Vuole Tornare a fare musica' : La rocambolesca vicenda giudiziaria di Tekashi 6ix9ine continua a far discutere in tutto il mondo. Pochi giorni fa l'indiscrezione secondo cui il rapper – che ha deciso di collaborare con la giustizia per evitare una probabile condanna a 47 anni di carcere – sarebbe potuto entrare a far parte del programma di protezione testimoni, ha riacceso le polemiche. A far discutere anche e sopratutto l'ipotesi paventata da alcuni media americani, secondo ...

Palermo : Torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (4) : (AdnKronos) - Da non perdere neanche gli appuntamenti di 'Piano Night' e 'Piano Sunrise'. Il primo, intitolato 'Piano Sleep', si svolgerà dalle 23 di venerdì alle 6 di sabato nella chiesa di Santa Maria dello Spasimo. L’alba di sabato 28 si leverà invece sulle note del pianista sordo dalla nascita D

Palermo : Torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (3) : (AdnKronos) - Fra gli appuntamenti da segnare in agenda è sicuramente il concerto di Rami Khalifé, il giovane talento franco-libanese apprezzato per la fusione tra musica pianistica ed elettronica che si esibirà sabato 28, alle 21.30, allo Stand Florio. Ma Piano City Palermo è anche attenta alla sit

Palermo : Torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città (2) : (AdnKronos) - "I due percorsi tematici 'Ci pensa il mare' e 'Piano Quartieri' danno subito il senso di una presenza che ha messo radici in città - sottolinea il sindaco Leoluca Orlando - Ci pensa il mare, e non poteva essere altrimenti a Palermo, la città 'tutta porto', la città dell’accoglienza. E

Palermo : Torna Piano City - nel weekend musica di pianoforte per le vie della città : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Oltre 50 ore di musica riempiranno nel fine settimana le strade, le piazze e i quartieri di Palermo. torna, dal 27 al 29 settembre, 'Piano City' il festival di Pianoforte organizzato da Associazione Piano City Milano, Fondazione Teatro Massimo, Comune di Palermo, in co

Dimitri Russo : 'la musica neomelodica è una piaga'/ Ex sindaco Torna a Pomeriggio 5 : Dimitri Russo, l'ex sindaco di Castel Volturno, torna a Pomeriggio 5 per lo scontro Nord vs Sud: 'la musica neomelodica è una piaga'.

Torna il Barone Rosso di Red Ronnie - in diretta su OM un menu servito a base di musica : Il Barone Rosso di Red Ronnie sta per Tornare. Una serata interamente dedicata alla musica, quella del 23 settembre, con quale si tornerà a trascorrere 3 ore all'insegna degli aneddotti e dei racconti speciali degli artisti in studio. La diretta, che sarà trasmessa sulla Home Page di OM - Optimagazine e in contemporanea sui canali social di Red Ronnie, attende l'arrivo di Morgan, ormai vecchia conoscenza delle trasmissione e spesso gradito ...

Amazon “paga” i clienti Prime per ascoltare la musica : riTorna il buono sconto da 5 euro : ritorna il buono sconto da 5 euro per i clienti Prime che non hanno mai ascoltato musica con il servizio Amazon Prime Music: ecco come ottenerlo e come funziona il codice inviato per e-mail. L'articolo Amazon “paga” i clienti Prime per ascoltare la musica: ritorna il buono sconto da 5 euro proviene da TuttoAndroid.

Grazie dei Fiori : Torna su Rai3 l’Italia in musica raccontata da Pino Strabioli : Pino Strabioli Passato e presente, impegno e disimpegno, l’Italia con le sue trasformazioni culturali e sociali, raccontata ascoltando e cantando; sono questi gli ingredienti che caratterizzano Grazie dei Fiori, il programma curato e condotto da Pino Strabioli che, da domenica 15 settembre alle 20.30, torna su Rai3 con la sua terza edizione. Nato nel gennaio del 2018 come un appuntamento speciale per ripercorrere la storia del Festival di ...

Torna Napoli Pizza Village con la musica dei Tiromancino : Tutto pronto per la seconda giornata del Napoli Pizza Village sul lungomare Caracciolo che prenderà il via oggi sabato 14 settembre alle ore 18. Annullata l?esibizione di Arisa prevista...

Musica : Palermo diventa palcoscenico per pianoforte - Torna 'Piano City' (3) : (AdnKronos) - L’alba di sabato 28 si leverà sulle note del pianista sordo dalla nascita Davide Santacolomba, di origini palermitane, che suonerà alle 06.30 al porticciolo di Sant’Erasmo, mentre domenica, alle 06.30, nei giardini della Cattedrale di Palermo, sarà la volta di un programma tutto dedica