Torino | Mahle annuncia la chiusura e lascia a casa 400 lavoratori | “Azienda dà colpa a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) “L’azienda si è comportata come un boia, in due minuti ci ha tagliato la testa”. A parlare è Roberto, uno dei 400degli stabilimentidi La Loggia e Saluzzo, in Piemonte, che a gennaio rischiano di perdere il lavoro. La multinazionale con base in Germania che produce pistoni hato qualche settimana fa ladei siti produttivi piemontesi. E così mentre continua la mobilitazione sostenuta dai sindacati Fiom e Cisl rimane l’incertezza riguardo al proprio futuro. “Io e mio marito ci siamo conosciuti qui in fabbrica – racconta Rosa – abbiamo un bambino di due anni e viviamo con una spada di Damocle sulla testa”. La motivazione della crisi del settore diesel, secondo i, non basta a giustificare la decisione dell’azienda: “Dietro a questa scelta c’è la volontà di andare dove il lavoro costa meno” spiega uno deiche chiedono ...

