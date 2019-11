Tartufo bianco | il prezzo schizza alle stelle | battuto a 375 euro l’etto

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) Ildelaumenta del 50% in meno di un mese ea 375all’etto al borsino deldi Alba, punto di riferimento a livello nazionale, dove ad inizio ottobre le prime quotazioni di avvio stagione erano di appena 250all’etto. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’asta mondiale deldi Alba a Grinzane Cavour. I valori sono ora ancora lontani ai massimi toccati negli ultimi anni con i 500nel 2012 e i 450all’etto del 2017 per pezzature medie attorno ai 20 grammi. Il Tuber magnatum Pico, sottolinea la Coldiretti, si sviluppa in terreni che devono restare freschi e umidi sia nelle fasi di germinazione che in quella di maturazione. Dal PiemonteMarche, dalla Toscana all’Umbria, dall’Abruzzo al Molise, ma anche nel Lazio e in Calabria sono numerosi, precisa la ...

Agenzia_Ansa : Il prezzo del tartufo bianco vola a 375 euro, +50% in un mese. Asta Mondiale nelle Langhe, il primo lotto battuto a… - caterinabalivo : 1005gr di Tartufo Bianco d’Alba battuto all’asta per 120.000 € a Hong Kong! Grazie all’Italia, a Singapore, a Mosca… - LaStampa : LA DIRETTA ?? Dal #CastelloGrinzaneCavour patrimonio mondiale #Unesco, la XX edizione dell'asta mondiale del… -