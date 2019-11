Taison come Balotelli | il brasiliano reagisce ai cori razzisti e poi scoppia in lacrime

Fonte : sportfair

(Di domenica 10 novembre 2019) Il giocatore dello Shakhtar ha scagliato il pallone verso i tifosi della Dinamo Kiev colpevoli di avergli rivoltondo poi in un tenero pianto Nuovo episodio di razzismo nel mondo del calcio, ad una settimana di distanza da quello che ha visto coinvolto Mariodurante Hellas Verona-Brescia. Questa volta, vittima dei beceriè stato, giocatoredello Shakhtar Donetsk, durante il match contro la Dinamo Kiev. Avvertiti gli ululati rivolti nei suoi confronti dai supporters avversari, il sudamericano ha prima alzato il dito medio e poi scagliato il pallone in curva, allo stesso modo di quanto fatto daal Bentegodi,ndo poi in un tenero pianto. Pochi istanti dopo, anche il compagno Dentinho non ha trattenuto le, venendo consolato insieme adai giocatori della Dinamo. La situazione non ha creatasi non ha ...

