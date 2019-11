SSC Napoli | ecco quando gli azzurri riprenderanno l’allenamento | la decisione

COMUNICATO STAMPA SSC Napoli : “Ritiro costruttivo e non punitivo” : La SSC NAPOLI, in serata, diramato un nuovo COMUNICATO attraverso il proprio sito ufficiale Con riferimento alle notizie apparse oggi e negli ultimi giorni relative al ritiro della prima squadra, la Società rileva con sorpresa come alcuni organi di STAMPA lo abbiano erroneamente qualificato “Ritiro punitivo”. Il Presidente De Laurentiis – lunedi’ 4 novembre u.s. – aveva dichiarato a Radio Kiss Kiss in modo chiaro e ...

SSC Napoli : Un piccolo passo verso un grande traguardo : Il sito ufficiale del Napoli riporta -come in ogni occasione di un match disputato dalla squadra azzurra- il commento del match Napoli – Salisburgo: Un piccolo passo verso un grande traguardo. Il Napoli pareggia con il Salisburgo e resta a + 4 sugli austriaci, mantenendo vive e intonse le chance di superare il girone e qualificarsi agli ottavi. Azzurri padroni del loro destino nelle prossime due sfide, così come sono stati padroni ...

SSC Napoli - il report dell’allenamento. Aggiornamento su Allan : SSC Napoli il report La SSC Napoli comunica il report dopo la seduta mattutina. Lavoro personalizzato per Allan e terapie per Ghoulam, i due calciatori non sono ancora a disposizione Dopo la sfida di Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo per la quarta giornata di Champions League in programma martedì al San Paolo (ore 21). La squadra si è ...

SSCNapoli : ”Corredo di sorte avversa che si materializza ormai da tempo in pali - traverse ed episodi nefasti” : Il sito ufficiale del Napoli -come dopo ogni match della squadra azzurra, riporta: risultato,cronaca e commento. Questo quanto riportato sul match odierno giocato all’Olimpico tra la Roma ed il Napoli Il Napoli esce sconfitto dall’Olimpico, vince la Roma 2-1. Lo snodo della gara è in gran parte condensato in ciò che accade al minuto 41. La Roma è avanti 1-0, dopo che Meret ha parato un rigore a Kolarov, il Napoli prima ...

La SSC Napoli annuncia : “7 novembre al San Paolo - iniziativa dedicata ai soli abbonati! Il comunicato - i dettagli” : La SSC Napoli annuncia con un comunicato ufficiale che il 7 novembre alle ore 15:30 si terrà un allenamento a porte aperte al San Paolo, stadio aperto ai soli abbonati Calcio Napoli – Allenamenti del Napoli calcio, al San Paolo si inizia il 7 novembre, questo il comunicato del club: “La SSC Napoli premia la tua passione e ti permette di stare accanto ai campioni azzurri anche durante la settimana. One City, One Club, One ...

Ghoulam fuori per affaticamento muscolare - il tweet della SSC Napoli : LA SSC Napoli, attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter, aggiorna in merito alle condizioni fisiche di Faouzi Ghoulam. Ghoulam è stato escluso nelle recenti partita dal mister Carlo Ancelotti. Anche nella situazione di emergenza che si è creata a Ferrara, a seguito dell’infortunio occorso a Malcuit, l’algerino non è entrato in campo. Mette chiarezza, almeno ci prova, il Napoli con queste poche righe sul famoso ...

La SSCn celebra la vittoria : “Lotta - carattere - tecnica - anima e cuore. Il Napoli mette le ali” : La Società Calcio Napoli commenta sul suo sito la prova della squadra di Ancelotti contro il Salisburgo. Una vittoria importantissima contro un avversario davvero ostico. “Il Napoli mette le ali e la Red Bull Arena precipita dopo 3 anni. Mertens si regala una notte da Maradona e Insigne incornicia una superba vittoria. Olè, olè, olè Ciro-Ciro! Il coro che fu di Re Diego per una volta rimbomba per Dries che in un’ora e spiccioli segna ...

SSC Napoli - Castel Volturno : problemi per Ancelotti - si fermano quattro azzurri. Il report : Napoli, il report dell’allenamento Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo in programma mercoledì in Austria per la terza giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente lavoro di possesso palla finalizzato alla fase offensiva, seguito da partita a campo ...

SSC Napoli - il legale : “ADL sempre in anticipo sui tempi! Decennale ad Ancelotti : solo due soluzioni plausibili…” : Mattia Grassani legale della SSC Napoli, sul contratto di Carlo Ancelotti Il legale della SSC Napoli, Mattia Grassani ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il contratto di Carlo Ancelotti e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho seguito le dichiarazioni del presidente, che si dimostra sempre in anticipo sui tempi. La situazione è complessa. Un club, in base alle leggi, può fare due cose: un contratto a tempo ...

Marek Hamsik torna al San Paolo : sarà un festa - c’è la data! La SSC Napoli di sicuro organizzerà qualcosa di speciale!” : Hamsik torna al San Paolo L’ex capitano azzurro Marek Hamsik è pronto a tornare al San Paolo, da spettatore. Il 30 ottobre, in occasione della sfida Napoli-Atalanta, giorno speciale per il popolo partenopeo in quanto è il compleanno di Maradona. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport: “Il pienone è prevedibile, lo stadio è già pronto: e finalmente potrà dedicargli quell’applauso negato dalle circostanze nel giorno ...

Il commento della SSC Napoli : “Pareggio poco spettacolare - ma di grande intensità caratteriale! Comandato il primo tempo…” : Il commento della SSC Napoli sul pareggio per 0-0 contro il Torino La SSC Napoli ha commentato così il pareggio contro il Torino: “L’anima azzurra e il cuore Toro si scontrano con forza e temperamento ma non sciolgono il nodo dello 0-0. Partita molto fisica e pregna di agonismo all’Olimpico grande Torino, poche sono però le occasioni da gol. Gli azzurri comandano la partita nel primo tempo e potrebbero passare con uno ...

SSC Napoli - infortunio choc Hysaj : il comunicato - la diagnosi : SSC Napoli, comunicato su Hysaj: “Trauma contusivo al torace” Primo tempo di Torino-Napoli, al minuto 33 Hysaj è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio rimediato nello scontro con Ansaldi. La SSC Napoli a fine partita ha pubblicato sul suo sito ufficiale la diagnosi del terzino albanese. Questa la diagnosi: “Trauma contusivo al torace” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI VIDEO – Roma, ...

SSC Napoli - il report da Castel Volturno : out due azzurri : Napoli, report allenamento Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano la sfida contro il Torino per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra, sul campo 2, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercizi tecnici individuali. Successivamente partitina a porte piccole. Chiusura con partita a campo grande. Terapie per Mario Rui e Maksimovic. La squadra tornerà in campo ...

Campagna abbonamenti SSC Napoli : prezzi al ribasso per le restanti 16 gare : Campagna abbonamenti SSC Napoli: ecco l’ultima offerta Prosegue la Campagna abbonamenti della SSC Napoli. A partire dalle ore 12 di martedì 1 ottobre 2019 sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per le restanti 16 gare del Campionato 2019.20 ad un prezzo che è stato ridotto dopo la prime tre gare disputatL’emissione dell’abbonamento sarà consentita a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà ...