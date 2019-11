Sono stati revocati gli arresti domiciliari al leader dell’opposizione cambogiana Kem

In Svezia Sono stati individuati i relitti di due navi che forse furono costruite insieme al Vasa - la nave più famosa della marina svedese : In Svezia sono state trovati i relitti di due navi da guerra del Diciassettesimo secolo: si pensa che almeno una delle due possa essere una nave “sorella” del Vasa, famosa nave della marina svedese che andò a picco in pochi

F1 - Max Verstappen : “L’obiettivo è vincere il Mondiale nel 2020. Con Honda ci Sono stati progressi importanti” : Quarto posto con 235 punti, a 14 lunghezze da Charles Leclerc: è questa la situazione dell’olandese della Red Bull Max Verstappen nella classifica del Mondiale piloti di F1. A due gare dal termine del campionato, che ha già premiato il britannico della Mercedes Lewis Hamilton, il target di Max è quello di ottenere più punti possibili in Brasile e ad Abu Dhabi. Una stagione nella quale l’orange ha fatto vedere ottime cose, con i ...

Alcuni importanti ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena Sono stati condannati nel processo sulle operazioni finanziarie legate all’acquisizione di Banca Antonveneta : Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassari, ex dirigenti del Monte dei Paschi di Siena, sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Milano nel processo sulle operazioni compiute dalla Banca tra il 2008 e il 2012 nel tentativo

Lazio-Celtic 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Be(h)… risha - ci Sono stati Jony migliori [FOTO] : Lazio-Celtic, le pagelle di CalcioWeb – Harakiri Lazio! Anziché la vendetta per la beffa finale, c’è stato il replay della beffa finale. Ancora una volta gli scozzesi ribaltano tutto con una rete in pieno recupero. Non basta il solito Immobile, imprecisione ed errori grossolani condannano i biancocelesti, che dicono addio all’Europa League. Al termine del match, le pagelle della redazione di CalcioWeb. In alto la ...

Negli Stati Uniti due ex dipendenti di Twitter Sono accusati di aver dato informazioni personali su migliaia di utenti all’Arabia Saudita : Negli Stati Uniti due ex dipendenti di Twitter sono accusati di aver commesso atti di spionaggio per l’Arabia Saudita per aver dato a funzionari del governo Saudita informazioni personali riservate su migliaia di utenti del social network, tra cui importanti

Verona-Brescia - Balotelli torna a parlare : “ho accusato quei pochi scemi - non Sono stati 2-3” : “Non e’ bello quello che e’ successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona o la curva del Verona”. sono le importanti dichiarazioni di Mario Balotelli che ha parlato così sull’episodio di razzismo avvenuto nel match di campionato tra Verona e Brescia. “Ho accusato pochi scemi, ho accusato quei coglioni che lo hanno fatto, di sicuro non erano 2 o 3 se li ho sentiti dal campo. sono pochi, ...

L’astronauta Parmitano agli studenti : “I confini posSono essere spostati sempre più in là se si ha la volontà” : Sulla Stazione Spaziale Internazionale “sono certo che arriveranno alcuni di voi“, “quelli che lo vorranno. Lo Spazio è un’ottima metafora per dire che i confini possono essere spostati sempre più in là se si ha la volontà. L’augurio che posso darvi è di continuare a guardare avanti a vedere lontano“: lo ha dichiarato l’astronauta Luca Parmitano, in collegamento dalla ISS, intervenendo ...

Almeno nove membri di una famiglia di mormoni Sono stati uccisi in una sparatoria in Messico : Almeno nove membri di una famiglia di mormoni sono stati uccisi in una sparatoria nel nord del Messico. Secondo le prime informazioni fornite da un membro della famiglia al New York Times fra i morti ci sono anche sei bambini,

Calcio : sindaco Verona - 'la città non è razzista - ed i cori razzisti non ci Sono stati' : Verona, 4 nov. (Adnkronos) - "Ma da cosa dovrei dissociarmi, visto che ieri allo stadio non c'è stato alcun coro razzista: allo stadio c'ero e non ho sentito alcun insulto razzista. E come me le molte altre persone che a fine partita mi hanno scritto e contattato. La mia città non deve essere messa

Overwatch : i Mondiali Sono stati vinti dal Team USA : La BlizzCon è terminata e oltre ad una serie di annunci riguardanti nuovi giochi si sono tenuti inoltre i Mondiali di Overwatch. Quest'anno, dopo molto tempo, il Team USA ha vinto il titolo, battendo la Corea del Sud.Di fronte a una folla affollata alla BlizzCon 2019, il Team USA ha esorcizzato i suoi demoni contro il Team della Corea del Sud, sconfiggendoli una volta nel gruppo A, e di nuovo in semifinale con un punteggio di 3-1. Nelle tre ...

VIDEO F1 - GP Stati Uniti 2019 : le Mercedes tagliano il traguardo di Austin e posSono festeggiare : Il Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Formula Uno ha eletto Valtteri Bottas come eroe di giornata. Il finlandese ha dominato la gara e ha potuto concludere con un ultimo giro davvero in parata. Ultimi chilometri che hanno visto le Frecce d’argento difendersi da Max Verstappen, mentre dopo il traguardo i due piloti della Mercedes hanno potuto festeggiare degnamente. Bottas per il successo di giornata, Hamilton per il titolo iridato. ...

Tra venerdì sera e sabato mattina circa 200 migranti Sono stati salvati da un mercantile italiano a largo della Libia - dice Alarm Phone : Alarm Phone, un call center per segnalare emergenze in mare gestito dalla ong Watchformed, dice che tra venerdì sera e sabato mattina circa 200 migranti sono stati salvati dal mercantile italiano Asso Trenta a largo della Libia. Alarm Phone, che ha

Nel nordest del Mali Sono stati uccisi 53 soldati e un civile in un attacco terroristico : Il governo del Mali ha detto che venerdì c’è stato un attacco terroristico contro una postazione militare a Indelimane, nel nordest del paese, in cui sono stati uccisi 53 soldati e un civile. Nessun gruppo ha rivendicato l’attacco e per

Così i rapinatori seriali Sono stati incastrati dalla loro pipì : Sofia Dinolfo Avevano goliardicamente urinato nel muro adiacente al supermercato che stavano per derubare, i tre sono stati incastrati ed individuati con la prova del dna Nel mese d’ottobre dello scorso anno avevano rapinato quattro supermercati riuscendo a scappare indisturbati ma sono stati incastrati dalle loro urine. È andata male a tre rapinatori seriali individuati a seguito dei propri bisogni fisiologici nel siracusano. Nel ...