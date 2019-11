Siamo rimasti sbalorditi di quanto i rapporti tesi in famiglia possano fare male

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019) Il clima e le relazioni inpossono influenzare la salute più del rapporto con il partner.Legamicon genitori, fratelli o membri di unaallargata possono essere più dannosi degli alti e bassi della vita di coppia. Lo rileva una ricerca del Southwestern Medical Center, pubblicata sul Journal of Family Psychology. “Abbiamo scoperto - evidenzia Sarah B. Woods, autrice principale dello studio - che il clima emotivo familiare ha avuto un grande effetto sulla salute generale, incluso lo sviluppo o il peggioramento di condizioni croniche come ictus e mal di testa nel corso di un periodo di 20 anni nell’ambito della mezza età.Contrariamente alle ricerche precedenti, che hanno scoperto che le relazioni intime avevano un forte effetto sulla salute fisica, non abbiamo ottenuto gli stessi risultati”. I ricercatori hanno utilizzato i dati ...

marinamarini56 : Esperta di stretching...... - attilasarti : RT @sumaistu47: Sono stati i giornalai. Purtroppo giornalisti ne sono rimasti molto pochi e per il 99% siamo nelle mani di giornalai analfa… - juventinodoc73 : RT @lupofranci1: Partita finita siamo passati in vantaggio su rigore,ma poi come spesso ci capita siamo rimasti in dieci,ma abbiamo tenuto… -