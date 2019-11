SHAMELESS - Episodio 10x01 | Ritornano i Gallagher con la decima stagione!

Fonte : lostinaflashforward

(Di domenica 10 novembre 2019) Torna l'immancabile appuntamento con ie tutto il cast di! Lastagione avrà inizio da stasera con grandi cambiamenti e colpi di scena. Siete pronti?Attenzione: Spoiler!Dove eravamo rimasti?La nona stagione si è conclusa con l'addio di Fiona (Emmy Rossum) e il suo generoso gesto, ossia i 50000 dollari lasciati ai fratelli. Mancherà a tutti, compreso Frank che l'ha addirittura ringraziata per quanto fatto negli anni, con le lacrime agli occhi.Carl e Kelly sono di nuovo insieme, ma, soprattutto, il ragazzo è tornato alla scuola militare lasciando il posto da Captain Bob.Anche Lip e Tami hanno raggiunto un compromesso: lei terrà il bambino e lui farà da padre.Liam, il piccolo di casa, si è trasferito dall'amico Todd che vive con la nonna, consegnando a Debbie un foglio con una lista lunghissima di richieste che i fratelli dovrebbero accogliere per riaverlo ...

