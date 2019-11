Sesso | dove smaltire i sex toys? Fate attenzione se volete evitare brutte sorprese

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 novembre 2019) Senza troppe premesse, vi chiedo: avete mai pensatovadano a finire i sexuna volta gettati nei rifiuti? Anche qui di plastica parliamo; e non solo di quella di cui è costituita l’oggetto del piacere vero e proprio, ma anche di imballaggio. Facciamo dunque un passo alla volta. La vendita dei vibratori e dei dildo è in continuo aumento, con un incremento di oltre il 200% negli ultimi tre anni. Nel giro di pochissimo tempo eccoci in un mare magnum di oggettini usa e getta a costi accessibili a tutti. Da un lato va benissimo anche perché spesso le coppie – per esempio quelle clandestine – comprano un vibratore piccolo e cheap utilizzabile per quell’ora di brivido, per poi buttarlo o lasciarlo nel motel. Oppure si pensi alle giovani studentesse o disoccupate che vogliono esplorare il proprio corpo ma che non possono permettersi sexcostosi. Lo scorso anno anche ...

