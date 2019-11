Sergio Arcuri Presenta la figlia Nicole | ' è uno splendore' | Domenica Live

Sergio Arcuri è diventato padre : Fiocco rosa per Sergio Arcuri, noto attore e fratello di Manuela: ad annunciare la nascita della bambina è stata proprio la star di Carabinieri, con un post su Instagram: "Benvenuta, amore di zia!".L'uomo da qualche tempo è fidanzato con Valentina Donazzolo, che ospite con lui a Storie Italiane, qualche giorno fa si era sentita male in diretta per un problema legato alla gravidanza. La conduttrice aveva poi mandato la pubblicità per ...

Sergio Arcuri è diventato padre : Fiocco rosa in casa Arcuri: la famiglia da ufficialmente il benvenuto alla piccola Nicole. L'attore Sergio Arcuri e la compagna Valentina Donazzolo sono diventati genitori questa mattina. A dare la bella notizia è stata la sorella dell'attore, Manuela Arcuri, che ha comunicato la nascita sui social network. La zia ha dato il benvenuto alla piccola con un post fotografico pubblicato su Instagram, dedicando alla bambina parole d'affetto.\\Sergio ...

