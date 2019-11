“Senza rispetto!” Maria De Filippi demolita sui social | il suo gesto in diretta non è

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 10 novembre 2019) Una puntata, quella appena trascorsa di Tu si que vales, che farà parlare parecchio. In studio è infatti arrivata la dimostrazione di una tecnica di rilassamento innovativa. Si tratta dell’asmr – che sta per Autonomous Sensory Meridian Response – che è stata presentata in studio da Lory, un giovane youtuber. Attraverso una serie di oggetti – tra cui ciucci, coperte e peluche – il ragazzo ha cercato di far rilassare i giudici, i conduttori e il pubblico in studio e a casa. Tutti sembravano ben attenti all’esperimento ad eccezione diDe. La presentatrice Mediaset non è apparsa molto convinta dell’esibizione e ha parlato per tutto il tempo della performance, non nascondendo un certo fastidio. Dovuto soprattutto al caldo della coperta e alla benda sugli occhi. Un’uscita che secondo più di qualcuno in studio a Tu si que vales e a casa non è stata proprio gradevole. Cosa ...

HuffPostItalia : Ornella Vanoni: 'Chiedo scusa alla signora Segre per questo paese senza rispetto per il dolore' - OrnellaVanoni : Chiedo scusa alla Signoa Segre. Per questo paese senza rispetto x il dolore - Comincini : Sopravvivere ai campi di sterminio ed essere costretti a vivere in una società senza rispetto che va verso una tris… -