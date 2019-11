Se Son Rose il film di Leonardo Pieraccioni lunedì 11 novembre su Sky Cinema

Campidoglio - prosegue ricognizione per individuare soluzioni abitative per le perSone residenti in immobile Viale del Caravaggio : Roma – Contemperare legalità, diritto alla proprietà e tutela dei diritti umani. E’ il tracciato lungo cui si sta muovendo l’Amministrazione capitolina riguardo le occupazioni presenti in città e in particolare quella situata in Viale del Caravaggio, nel Municipio VIII. Una posizione ribadita oggi nel corso di un incontro con i movimenti per il diritto all’abitare, associazioni e sindacati. Presenti il delegato alla Sicurezza Marco ...

Il concorso WinDay prosegue a gonfie vele : a novembre in palio un viaggio a Los Angeles o una smart TV PanaSonic : Il concorso WinDay prosegue a gonfie vele: a novembre per i clienti Wind in palio un viaggio a Los Angeles o una smart TV Panasonic da 65" L'articolo Il concorso WinDay prosegue a gonfie vele: a novembre in palio un viaggio a Los Angeles o una smart TV Panasonic proviene da TuttoAndroid.

Rose Dewitt Bukater e Jack DawSon - perSonaggi Titanic veri e inventati : Rose Dewitt Bukater, Jack Dawson e gli altri personaggi del film Titanic: quelli realmente esistiti e quelli inventati Il film Titanic di James Cameron (1997) fu un successo senza precedenti. Al botteghino sbancò, continuando poi a essere visto in tv, in dvd e in streaming negli anni successivi. Tutt’oggi la celebre pellicola, ogni volta che […] L'articolo Rose Dewitt Bukater e Jack Dawson, personaggi Titanic veri e inventati ...

Crosetti : il Napoli sembra una perSona che sta invecchiando : Ce l’ha con il Napoli Maurizio Crosetti sulle pagine di repubblica, ce l’ha soprattutto con l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti. In tv gli domandano di Ghoulam e lui reagisce stizzito come un Conte qualunque. Il Napoli fallisce a Ferrara l’occasione di avvicinarsi a Inter e Juve che pure avevano pareggiato con le rispettive avversarie. Un risultato inaccettabile, secondo Crosetti che parla del Napoli che era e di ...

Crosetti : “si può discettare di tattiche e moduli - ma l’essenza del calcio Sono i calciatori. Ieri Dybala” : Su Repubblica, Maurizio Crosetti scrive della vittoria della Juventus in Champions contro la Lokomotiv Mosca. Una Juventus “strana, distratta, limacciosa”, che diventa fluida solo nel finale, grazie alla “grazia elettrica” di Paulo Dybala. “Perché si può discettare all’infinito di tattiche e moduli, palleggio e difese alte, ma l’essenza risolutiva del calcio sono i calciatori”. E nella fattispecie si parla di ...

Maurizio Aiello vittima delle truffe amorose : “Sono disarmato” : Maurizio Aiello a La vita in diretta confessa di essere vittima delle truffe amorose: il racconto Maurizio Aiello, attore di Un posto al sole e volto storico della soap opera, è intervenuto nella puntata di oggi de La vita in diretta per raccontare la sua storia. Il racconto è rientrato nello spazio in cui Alberto […] L'articolo Maurizio Aiello vittima delle truffe amorose: “Sono disarmato” proviene da Gossip e Tv.

Taribo West shock - le dichiarazioni dell’ex Milan Sono clamorose : “la mafia ha fatto di tutto per mandarmi via” : Taribo West lascia tutti senza parole: le rivelazioni dell’ex Inter e Milan sono clamorose Taribo West, ex calciatore di Inter e Milan, sta facendo parlare di sè per delle dichiarazioni scottanti rilasciati al sito “Score Nigeria”. L’ex difensore nigeriano, ricordato da molti per le particoli accongiature e per gli atteggiamenti eccentrici, ha rilasciato rivelazioni clamorose sul suo addio al Milan: “la mafia ...

Sondaggio Pagnoncelli - Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia vicini al 10% : prosegue l'ascesa : Linea chiara, sempre all'opposizione senza indugi e senza errori, ora la raccolta firme contro la cittadinanza automatica agli immigrati. E gli effetti, per Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d'Italia, si vedono. Già, perché il Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli del sabato sul Corriere della Sera, o

Crosetti : caso Dalbert - i fischi allo speaker dimostrano che i razzisti non Sono solo quattro idioti : Non sono quattro idioti, sono migliaia di razzisti violenti in troppe curve d’Italia. Scrive così Maurizio Crosetti che su Repubblica commenta l’episodio dei fischi ieri a Parma all’indirizzo di Dalbert con conseguente partita sospesa. Episodio che ha provocato l’indignazione del presidente della Uefa Infantino. Racconta Crosetti che Quando lo speaker ha chiesto al pubblico di smetterla, quasi tutto lo stadio ha fischiato. ...