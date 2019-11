Se i denti si lavano poco o male c’è il rischio di gravi danni al cervello

Fonte : baritalianews

(Di domenica 10 novembre 2019) L’igiene orale è importantissima e non deve essere trascurata. Oltre che per trasmettere un senso di pulizia è importante curare l’igiene orale anche per evitare l’insorgenza di patologie anche molto. Alcuni ricercatori hanno messo in correlazione una scarsa igiene dentale con l’ictus. L’articolo che se ne occupa è stato pubblicato sul Journal of Indian Society of Periodontology è ha evidenziato come le malattie a carico delle gengive fanno aumentare le malattie cardiache. Inoltre, è stato messo in evidenza che una scarsa igiene comporta un declino cognitivo. XinQi Dong, direttore dell’Istituto per la salute, per la politica sanitaria e per la ricerca sull’invecchiamento dell’Università di Rutgers ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Le minoranze etniche sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze negative della cattiva salute orale, le minoranze hanno ...

