Sconcerti | Napoli | nessuno ha più fiducia nell’altro

Sconcerti : “Il Napoli ha bisogno della scossa che può dare uno come Ibrahimovic” : L’editorialista per Il Corriere della Sera Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta su TMW Radio. Sconcerti ha parlato dell’imminente sfida contro l’Atalanta al San Paolo e dell’ipotetico arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli. L’Atalanta “Napoli-Atalanta è senza dubbio una partita importante alla quale i bergamaschi arrivano meglio. Mi dicono che lo spogliatoio del Napoli è in ...

Sconcerti : “Il pari non ha molta importanza tecnica - il Napoli era stanco” : Giustifica la prestazione e il pareggio del Napoli a Ferrara, Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, parlando di un Napoli stanco Non darei molta importanza tecnica ai pareggi di Juve, Inter e Napoli. Erano stanchi Inter e Napoli In una giornata dove da più parti piovono critiche sulla formazione di Ancelotti e sul giudizio giudicato troppo benevolo del mister a fine partita, l’editorialista del Corriere non fa drammi, solo ...

Sconcerti : il girone di Champions è ormai una corsa a due di Liverpool e Napoli : Sconcerti sul Corriere della Sera promuove la serata Champions delle italiane. Una serata che, grazie alle vittorie di Inter e Napoli cancella i pessimismi sul livello del calcio italiano rispetto all’Europa. Una partita un po’ vecchia quella della formazione di Conte che gioca senza respiro contro il Borussia vincendo con un gioco all’italiana. Discorso diverso invece per il Napoli di Ancelotti “È andato bene anche il ...

Sconcerti : il Napoli non trova la formazione giusta : Mario Sconcerti ha fatto il punto sulla situazione delle big del campionati a TMW Radio Su Inter-Juve “Sarri è diventato meno tattico e più tecnico. Ora se la gioca partita per partita. L’esperienza al Chelsea gli ha fatto bene. Questa è la Juve di Sarri, che non ha stravolto il gioco ma gli ha fatto un ricamo nascosto” Sull’Inter “Ci ha creduto, fino alla fine, come Conte. Ma il fatto di dover sempre lottare fino ...

Sconcerti : “Nel Napoli ho visto un brutto segnale che una grande squadra non può avere!” : Sconcerti il Napoli manca di continuità e di equilibrio A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti: “Mi aspettavo una progressione diversa ed un Napoli più sicuro che in alcune partite si esalta, ma fa fatica a trovare continuità. – il giornalista poi sottolinea – La differenza reti tra Napoli e Juventus è la stessa, mi sembra però che questa disponibilità a lasciare la partita ...

Sconcerti : “Il Napoli già deve sperare in una frenata di Juve ed Inter” : Mario Sconcerti, sul sito calciomercato.com, dichiara aperta la fuga di Inter e Juventus, sono irraggiungibili. Secondo Sconcerti le distanze attuali non possono essere colmate nel corso del campionato. Nonostante il campionato sia ancora alle quinta giornata, il giornalista trae alcune conclusioni. Il Napoli ha già perso due partite ed è a 6 punti dall’Inter. “Il primo turno infrasettimanale di campionato ci dice che Inter e ...

Sconcerti : «il Napoli è l’unica squadra ad avere una rosa di soli titolari» : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la diversità di Inter e Napoli. E’ il Napoli la vera antagonista dell’Inter, scrive. Ora tutto è nelle mani di Ancelotti. Sette reti subite nelle prime due giornate, una sola nelle ultime due. Il Napoli è la squadra più bella del campionato, è l’unica anche ad avere un parco giocatori di soli titolari, l’unica ad avere due grandi centravanti, Llorente e Milik. Ancelotti ha il ...

Sconcerti : il Napoli è la vera avversario dell’Inter. Ancelotti dovrà essere umile : Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la diversità di Inter e Napoli. E’ il Napoli la vera antagonista dell’Inter, scrive. Ora tutto è nelle mani di Ancelotti. L’Inter finora ha subìto un solo gol. Sette meno del Napoli. Quella nerazzurra è la miglior difesa d’Italia. “L’Inter non è irresistibile, ma chiude tutto, quindi rilancia continuamente. In qualche modo gli avversari rimbalzano, si trovano sempre la palla ...

Sconcerti : “Il Napoli ora deve accelerare per appaiarsi a Inter e Juve. Contro il Liverpool ha trovato la sua…” : Sconcerti consiglia al Napoli di accelerare per arrivare in vetta Il giornalista Mario Sconcerti è Intervenuto a Radio Marte nella trasmissione Marte Sport Live queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli dovrà fare 9 punti nelle prossime tre partite, questo è il momento di accelerare per appaiarsi in classifica con Inter e Juventus. Leader nel reparto offensivo? Sono tutti giocatori di grande qualità, tutti molto veloci, molto ...