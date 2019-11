Sciroppo per la tosse Mucoaricodil | ritirato un lotto | cosa fare per chi lo ha assunto

Mucoaricodil - lo Sciroppo per la tosse ritirato in tutta Italia : ritirato dal mercato un diffusissimo sciroppo per la tosse. Si tratta del Mucoaricodil, appartente alla categoria dei mucolitici, utilizzato per combattare infezioni alle vie respiratore (sia superiori che inferiori) e prodotto dalla notoria casa farmaceutica Italiana Menarini. Una mazzata netta tra capo e collo alle porte della stagione invernale. Proprio nel periodo in cui si registra il picco influenzale - gran parte dei contagi avviene nei ...

Farmaci - ritirato lotto di Sciroppo per la tosse Mucoaricodil : tutte le informazioni : Menarini ha comunicato il ritiro dal mercato di un lotto di Mucoaricodil, sciroppo mucolitico utilizzato in caso di faringite acuta, influenza, laringite acuta, laringite cronica, polmonite, raffreddore, rinite allergica e tosse. Il provvedimento, per il lotto n. 81001, è stato comunicato tramite una nota diffusa da Codifi e riportata dallo Sportello per i Diritti.Continua a leggere

Sciroppo naturale per svegliare il metabolismo e dimagrire : ecco come si prepara : Sciroppo naturale per dimagrire e svegliare metabolismo: ecco come si prepara. La ricetta dello Sciroppo naturale per dimagrire e svegliare il metabolismo è una ricetta naturale che si prepara con limone, rafano e miele. Per preparare lo Sciroppo naturale bastano i seguenti ingredienti: 125 grammi di rafano, tre limoni e tre cucchiaini di miele. Il connubio di questi tre alimenti aiuta a bruciare il grasso e a dimagrire semplicemente ...