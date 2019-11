Sarri sostituisce Ronaldo che gli dice qualcosa e vince con Dybala Chapeau

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Bisogna fare i complimenti a Maurizio. La Juventus batte il Milan 1-0 e resta in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter (32 a 31). Ma la notizia è un’altra. Dopo nemmeno un’ora di gioco,ha sostituito Cristianoe lo ha sostituito con Pauloche ha poi segnato il gol della vittoria.non era al meglio delle proprie condizioni fisiche – aveva un dolore al ginocchio – ma è sempre uno dei favoriti, se non il favorito per la conquista del Pallone d’Oro.non ha tentennato e lo ha sostituto. Peraltro per la seconda volta consecutiva. ha mostrato un coraggio che in pochi avrebbero avuto. Il portoghese non deve aver gradito, ha dettoin portoghese all’indirizzo di. Non si è accomodato in panchina, non è rimasto a guardare il resto della partita. Se la Juventus non avesse vinto, non ...

