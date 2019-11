Sarri | «Ronaldo va ringraziato | si è sacrificato per giocare Non gli tirerò le orecchie»

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 11 novembre 2019) «Siamo stati disposti a soffrire, spirito giusto, dobbiamo fare meglio a livello di qualità, abbiamo aperto troppo gli spazi, poi voglia di vincere e sacrificarsi ha prevalso» «Il Milan ha tirato in porta, è vero, quasi tutte conclusioni da fuori area. A livello difensivo discreta partita. Milan ha qualità di palleggio non indifferenti. Milan ha una squadra di valori dal punto di vista tecnici. Higuain per noi è fondamentale anche se segna di meno. si sacrifica nella fase difensiva sempre disposto all’assist» «non è un problema, bisogna ringraziarlo. Si è messo a disposizione, condizioni fisiche non eccezionali, l’ho sostituito perché non mi sembrava che stesse benissimo, ha fatto di tutto per, pur non in condizioni ottimali. Se poi si arrabbia quando esce, fa parte della normalità dei calciatori soprattutto di uno che ha fatto i sacrifici per ...

