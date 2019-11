San Pietroburgo | trovate braccia di donna nello zaino | arrestato storico Oleg Sokolov per

Basket - Eurolega 2019-2020 : Barcellona ed Efes si confermano potenze assolute. Fatta la storia per lo Zenit San Pietroburgo : La lunga settimana di coppe europea nel Basket si è chiusa questa sera, venerdì 18 ottobre, con le ultime tre partite di Eurolega 2019-2020. In campo sono scese due corazzate come Anadolu Efes e Barcellona che hanno portato a casa il successo non senza fatiche. La sorpresa della serata, però, è arrivata dalla Grecia dove lo Zenit San Pietroburgo ha conquistato il suo primo successo della storia in Eurolega al Pireo di Atene. Olympiacos ...

ATP San Pietroburgo – Medvedev asfalta Coric in finale - terzo successo della stagione per il russo : Il tennista russo si impone nel torneo di casa, ottenendo così la terza vittoria in stagione dopo Sofia e Cincinnati Daniil Medvedev vince il torneo di casa, conquistato il ‘St. Petersburg Open‘, torneo Atp World Tour 250 sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. La testa di serie numero 1 del seeding non lascia scampo a Borna Coric, stendendolo con il punteggio di 6-3, 6-1 e dominando il gioco dal primo all’ultimo ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : trionfo di Daniil Medvedev davanti al pubblico di casa : Oggi è andata in scena la finale del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’ultimo atto è a senso unico ed il numero uno del seeding, il padrone di casa Daniil Medvedev, trionfa davanti al proprio pubblico asfaltando il croato Borna Coric, testa di serie numero 4, che cede nettamente in 70 minuti per 6-3 6-1. Nel primo set, durato quaranta minuti, l’equilibrio dura fino al 2-2, poi nel ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : la finale sarà tra Daniil Medvedev e Borna Coric : Oggi sono andate in scena le semifinali del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, ormai orfano di Tennisti azzurri: sul cemento indoor russo nella sfida della parte alta soffre oltre misura ma arriva all’ultimo atto il numero uno del seeding, il padrone di casa Daniil Medvedev, che riesce a porre fine alla favola del qualificato bielorusso Egor Gerasimov, sconfitto con un duplice 7-5. In finale domani il suo ...

ATP San Pietroburgo – Daniil Medvedev in finale : Gerasimov sconfitto con un doppio 7-5 : Daniil Medvedev raggiunge la finale di San Pietroburgo: il tennista russo batte Egor Gerasimov con un doppio 7-5 Servono 91 minuti a Daniil Medvedev per accedere alla finale dell’ATP di San Pietroburgo. Il tennista russo, numero 4 al mondo, sembra averci preso gusto con le finali, dopo aver raggiunto l’ultimo atto degli US Open prima di arrendersi ad uno strepitoso Nadal. Quest’oggi Medvedev si è imposto con un 7-5 / 7-5 ai danni del ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo : Medvedev-Gerasimov e Coric-Sousa le semifinali - Berrettini out : Si sono giocati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo, che precede il trasferimento verso la stagione che si divide tra Cina e Giappone nelle prossime settimane. Dopo aver eliminato Matteo Berrettini in due set per 7-6(5) 7-6(3), il bielorusso Egor Gerasimov, partito dalle qualificazioni, si troverà di fronte l’uomo che ha sfiorato la vittoria agli US Open, il russo Daniil Medvedev, vincitore del derby con Andrey ...

ATP San Pietroburgo – Medvedev vola in semifinale : Rublev ko in 2 set : Medvedev avanza al torneo ATP di SanPietroburgo: il russo in semifinale, Rublev ko in due set Daniil Medvedev sorride al “St. Petersburg Open”, torneo Atp World Tour 250 con un montepremi di 1.180.000 dollari che si sta disputando sul veloce indoor di San Pietroburgo, in Russia. Il tennista russo ha staccato il pass per le semifinali, vincendo oggi contro il connazionale Rublev col punteggio di 6-4, 7-5, dopo un’ora e 41 ...

Matteo Berrettini battuto da Gerasimov/ ATP San Pietroburgo : azzurro fuori ai quarti : Matteo Berrettini battuto da Gerasimov, quarti di finale ATP San Pietroburgo. L'azzurro non riesce a rimontare. Il tennista bielorusso passa in semifinale.

ATP San Pietroburgo – Niente da fare per Berrettini - l’azzurro sconfitto ai quarti dal bielorusso Gerasimov : Sconfitta che fa male quella incassata da Berrettini, che esce di scena dal torneo di San Pietroburgo cedendo al bielorusso Gerasimov, proveNiente dalle qualificazioni Finisce nei quarti di finale il percorso di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di San Pietroburgo, che mette in palio un montepremi di 1.248.665 dollari. Il tennista azzurro, numero 13 del mondo e 3 del seeding, non riesce ad avere la meglio su Egor Gerasimov, proveNiente ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2019 : i risultati del 19 settembre. Avanza Matteo Berrettini - eliminato Salvatore Caruso : Oggi si sono disputati gli ultimi sei incontri validi per gli ottavi del tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo erano impegnati due azzurri. Matteo Berrettini Avanza ai quarti entrando virtualmente tra i primi otto della Race to London liquidando l’iberico Roberto Carballes Baena con un perentorio 6-1 6-2, mentre si ferma la corsa di Salvatore Caruso, sconfitto per 6-3 6-4 dal norvegese Casper ...

ATP San Pietroburgo – Berrettini stacca il pass per i quarti : Baena sconfitto in due set : Matteo Berrettini super all’esordio nel torneo ATP San Pietroburgo: staccato il pass per i quarti di finale Se Salvatore Caruso è stato eliminato oggi al secondo turno, Matteo Berrettini avanza col sorriso al torneo ATP di San Pietroburgo. Il tennista romano, che ha esordito direttamente al secondo turno del torneo, ha staccato oggi il pass per i quarti di finale, vincendo contro lo spagnolo Carballes Baena in meno di un’ora ...

ATP San Pietroburgo – Caruso ko al secondo turno : Ruud trionfa in due set : Caruso si ferma al secondo turno del torneo ATP di San Pietroburgo: il tennista italiano sconfitto da Ruud Dopo la vittoria di ieri nel derby azzurro contro Thomas Fabbiano, Salvatore Caruso si è arreso oggi al secondo turno del torneo ATP di San Pietroburgo. Il tennista siciliano è stato eliminato oggi dal norvegese Ruud: il numero 60 al mondo ha sconfitto Caruso in due set, col punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 15 minuti di ...