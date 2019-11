Salvini vs Meloni | la competizione s' è destra

Sondaggio Tecnè per Agenzia Dire - Matteo Salvini e Giorgia Meloni in orbita : dove volano Lega ed Fdi : Altro giro, altro Sondaggio, altro botto per il fronte sovranista. L'ultima rivelazione è quella firmata da Tecnè per Agenzia Dire. E i dati parlano chiaro. La Lega di Matteo Salvini nel giro di due settimane è salita di un ulteriore 1,3%, portandosi a un clamoroso 34,5 per cento. Cala ulteriormente

Salvini non conferma incontro con Segre - la vedrò più avanti. Meloni alla senatrice : “FdI è al suo fianco” : Matteo Salvini non ha ancora incontrato Liliana Segre, come era stato annunciato da molti, ma lo farà presto. E' lo stesso leader della Lega a dirlo. "L'incontro con Liliana Segre? Lo avrò più avanti. Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io, per quel che mi riguarda, non ci sono". Il Segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha confermato l'incontro che avrebbe avuto ieri pomeriggio a Milano con la senatrice 89enne ...

SONDAGGI POLITICI - LEGA 'BOOM'/ Fiducia leader : Salvini 40% - Meloni straccia Pd-M5s : SONDAGGI POLITICI, LEGA boom sfiora il 34%, tiene il Partito Democratico: crisi Governo, Fiducia leader premia Meloni prima di Di Maio e Zingaretti

Matteo Salvini e Giorgia Meloni divisi in Toscana : la carta Ceccardi spacca il centrodestra? : Matteo Salvini ha dato ufficialmente il via alla campagna elettorale per strappare nel 2020 la Regione Toscana alla sinistra. Questa mattina, insieme ai consiglieri comunali della Lega, Salvini ha tenuto un incontro con i giornalisti a Palazzo Vecchio, dove si riunisce il Consiglio comunale fiorenti

Leader più graditi - sorpresa Meloni Piace quanto Salvini. E Conte... : Nella classifica del gradimento, il Presidente del Consiglio Conte comincia a sentire il fiato sul collo del Leader della Lega, salda ben oltre il 30%, che questa settimana si prende un altro punto di vantaggio. Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Pagnoncelli - Salvini e Meloni scalano il podio : entrambi aumentano il consenso personale : Non aveva poi tutti i torti Pigi Battista che sul Corriere offriva il ritratto perfetto di Matteo Salvini, l'uomo che ha fatto delle piazze la sua carta vincente. A ripagare il ministro della Lega non ci sono solo le urne, perché anche i sondaggi delineano una situazione chiarissima: il leader della

L’affrancamento di Meloni da Salvini passa anche dalle nomine : Roma. “E’ solo una questione di poltrone”. Riccardo Molinari è uomo di sabauda schiettezza. E all’uscita dall’Aula, giovedì pomeriggio, interrogato sul motivo dell’accalorato ostruzionismo di Fratelli d’Italia, ha risposto senza girarci intorno: “Volevano i posti”. I posti? “Sì, le nomine. Volevano

Salvini - Meloni e Berlusconi inarrestabili : i dati sull'Emilia-Romagna di Mg Research li danno per vincitori : Emilia-Romagna sempre meno scarlatta. Parola di Roberto Baldassari, direttore generale di MG Research, che per Affaritaliani.it traccia i possibili risultati delle prossime Regionali. Ad oggi la Lega risulta essere il primo partito nella roccaforte di sinistra con una percentuale - conferma lo studi

Giulia Bongiorno sindaco di Roma? Patto Salvini-Meloni - lei smentisce ma anche Travaglio conferma : La voce circola da tempo, puntualmente smentita dalla diretta interessata. In più occasioni, Giulia Bongiorno ha detto che no, lei non farà il sindaco di Roma. "Io so le cose che so fare e le cose che non so fare - disse la senatrice leghista a Radio 24 lo scorso aprile -. Sicuramente non sono in gr

Sondaggi Ixè : “Cala la fiducia in Conte - aumenta quella in Salvini e nella Meloni. Dopo il voto in Umbria crescono Lega e Fdi” : Cala la fiducia nel premier Giuseppe Conte (dal 43 al 41%); cresce quella in Matteo Salvini (dal 34 al 36%) e in Giorgia Meloni (dal 31 al 32%). Dopo le elezioni in Umbria e la sconfitta della coalizione Pd-M5s, si accorcia la distanza nel gradimento dei leader tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio. E’ questa la fotografia dell’ultima rilevazione dell’istituto Ixè per Cartabianca (Rai3). In ...

Sindaco di Roma - parte la gara Salvini-Meloni. E si pensa alle primarie : Dopo l'Umbria, si apre la questione Romana. E per ora, tra lo sprofondo della crisi grillina e il Pd che brancola ancora nel buio quanto a proposte e idee di candidati per il Campidoglio, la...

Regionali Umbria - Meloni su Salvini : 'In passato si è preoccupato solo della Lega' : Le elezioni in Umbria hanno confermato che, al momento, il centro-destra gode di ottima salute in fatto di consensi dall'elettorato. Oltre alle rilevazioni dei sondaggisti, si aggiunge il responso delle urne umbre per certificare come Lega e Fratelli d'Italia stiano letteralmente trascinando la coalizione che non sembra neanche pagare il momento non certo brillante di Forza Italia. Giorgia Meloni, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, non ...

Giorgia Meloni sfida Matteo Salvini : "Pensi più al centrodestra. Se perde voti - li prendo io" : Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in una intervista rilasciata al Messaggero il 29 ottobre rimarca l'ottimo risultato del suo partito alle regionali in Umbria e avverte Matteo Salvini, chiedendogli di pensare di più alla coalizione di centrodestra. "Il leader della Lega in passato si è pr

Giorgia Meloni contro Mara Carfagna : "Forza Italia ha dei problemi? Non dia la colpa a me e Salvini" : Giorgia Meloni rompe il silenzio dopo le numerose dichiarazioni di Mara Carfagna. E lo fa per risponderle. Il punto è che la deputata azzurra da tempo pungola il suo stesso partito, cercando di tenerlo lontano da quella che bolla come "deriva sovranista", tanto da disertare la manifestazione del cen