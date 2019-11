Salvini | con il voto in Emilia-Romagna cadrà secondo muro di Berlino

La7 - Gruber contro Salvini : “Si paragona a Liliana Segre - ma come si permette? Ha sdoganato linguaggio violento - dunque la violenza” : “Matteo Salvini paragona se stesso e la sua biografia a quella di Liliana Segre. paragona le minacce che ha ricevuto lui con quelle indirizzate alla senatrice a vita. Ma come si permette?”. Sono le parole della giornalista e conduttrice Lilli Gruber, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live,su La7, in riferimento ai commenti del Segretario della Lega sulla scorta a Liliana Segre. “Ha sdoganato un linguaggio violento. E dunque ...

È proprio Chef Rubio a spiegare perché Salvini non c'entra niente con l'addio a Discovery Channel : Quali sono stati i motivi per cui Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, ha deciso di interrompere “Camionisti in trattoria”, la trasmissione da lui condotta su Discovery Channel? Non c’entra nulla Salvini, da lui ripetutamente attaccato a colpi di tweet, né c’entrano decisioni prese dal canale su cui la trasmissione viene trasmessa, né è stato “amorevolmente accompagnato alla ...

Carpi - tensione al comizio di Salvini : contestatori insultano e supporter leghisti rispondono. Lui li sfotte : “Nostalgici con le bandiere rosse” : Una cinquantina di contestatori ha fischiato gli interventi di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, che hanno parlato di fronte al municipio di Carpi, città simbolo e un tempo roccaforte storica del Pci emiliano. In questi giorni, nella cittadina modenese si sta tenendo una fiera del cioccolato. E il loro striscione trae spunto proprio da questa coincidenza: “Non confondiamo il cioccolato con la merda”, con questa ultima parola scritta ...

Regionali - Matteo Salvini : “In Emilia Romagna cadrà il secondo muro di Berlino” : "È la mia parola d'onore, se ci date una mano a vincere, noi torniamo al governo a livello nazionale. Se l'unica proposta politica della sinistra sono i fischi, le minacce e gli insulti vuol dire che ci stiamo preparando a liberare la Regione. Siccome siamo persone generose lasceremo a Bonaccini la possibilità di chiedere il reddito di cittadinanza": così Matteo Salvini sulle prossime Regionali in Emilia-Romagna.Continua a leggere

E.Romagna : Salvini - 'il 26 gennaio la seconda caduta del Muro di Berlino' : Carpi (Mo), 10 nov. (Adnkronos) - "Il 26 gennaio sarà la seconda caduta del Muro di Berlino". Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Carpi, a proposito delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna.

E.Romagna : Salvini - ‘il 26 gennaio la seconda caduta del Muro di Berlino’ : Carpi (Mo), 10 nov. (Adnkronos) – “Il 26 gennaio sarà la seconda caduta del Muro di Berlino”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Carpi, a proposito delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna. L'articolo E.Romagna: Salvini, ‘il 26 gennaio la seconda caduta del Muro di Berlino’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Secondo Roberto Gualtieri i mercati hanno paura di un ritorno di Matteo Salvini : "Più che preoccupazione, in Europa ho registrato sorpresa per il dibattito politico italiano. C’è il pericolo di una percezione di instabilità che rischiamo di pagare sui mercati. Gli investitori non vogliono sentir parlare della possibilità di un ritorno di chi, come Salvini, ha messo in discussione l’ancoraggio europeo dell’Italia": queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, al termine dell'Ecofin di Bruxelles.Continua a ...

Ex-Ilva - nuovo colpo al Conte-bis E Salvini si prepara all'incasso : Con la triste questione dell’Ilva, che preoccupa giustamente anche il Quirinale, si è forse definitivamente rotto il fragilissimo equilibrio che teneva insieme una maggioranza di governo, nata più che altro per frenare l’ascesa elettorale della Lega Segui su affaritaliani.it

Gianfranco Rotondi a un passo dall'addio a Forza Italia e Berlusconi : "Non morirà Salviniano" : Subbuglio in Forza Italia. Le voci circa un possibile esodo verso Matteo Renzi e Italia Viva non sono soltanto voci. Magari non per andare necessariamente col fu rottamatore, ma in molti sono in uscita: l'infuocata riunione di venerdì ad Arcore lo dimostra. E tra chi non si nasconde c'è Gianfranco R

Antisemitismo - Salvini : favorevole alla scorta a Segre - ma smentisco l’incontro : Il leader della Lega: «A me è appena arrivato un altro proiettile, ma io non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare niente né io né lei»

Segre - Salvini : incontro? Inesistente. Ho ricevuto altro proiettile ma io non piango : Salvini torna sulla vicenda Liliana Segre, incontrata ieri sera a Milano accompagnato dalla figlia: «A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un Paese civile non...

Da “la vedrò più avanti" a "rimanga nel privato”. Salvini alimenta il giallo sul suo incontro con Liliana Segre : Per tutta la giornata l’incontro fra la senatrice a vita, Liliana Segre, e Matteo Salvini assume i contorni di un giallo. C’è stato o non c’è stato? Uno dei figli della Segre al Corriere della Sera aveva ammesso il vis a vis: “Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza”. Ma chi ha diffuso la notizia? Di buon mattino il Capitano leghista ...

Salvini non conferma incontro con Segre - la vedrò più avanti. Meloni alla senatrice : “FdI è al suo fianco” : Matteo Salvini non ha ancora incontrato Liliana Segre, come era stato annunciato da molti, ma lo farà presto. E' lo stesso leader della Lega a dirlo. "L'incontro con Liliana Segre? Lo avrò più avanti. Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io, per quel che mi riguarda, non ci sono". Il Segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha confermato l'incontro che avrebbe avuto ieri pomeriggio a Milano con la senatrice 89enne ...

Incontro Salvini-Segre - lui : "La vedrò più avanti" : La notizia era stata data per certa da tutte le principali testate italiane, inclusa la nostra, invece, a quanto pare, non è vero niente: Matteo Salvini e Liliana Segre non si sono ancora incontrati. A precisarlo è stato proprio l'ex ministro dell'Interno che ha detto:"L'Incontro con Segre l'avro' più avanti. Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono"Poi è anche ...