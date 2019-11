Rugby 7s | l’Italia chiude al decimo posto il torneo di Elche

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) Si conclude conl’avventura della Selezione Italiana Seven Maschile al7s in Spagna. Gli Azzurri nella semifinale valida per il nonohanno battuto 21-17 il Portogallo. Nella prima frazione di gioco la squadra guidata da Andy Vilk riesce a imporre il proprio gioco andando in meta 2 volte con D’Onofrio e in una occasione con Del Bono. Nella ripresa i lusitani accorciano le distanze ma non riescono a ribaltare il risultato finale. Fortunatamente il Portogallo sbaglia il calcio di ripresa e gli azzurri possono calciare fuori l’ovale per il 21-17 finale che vale unnella finalina per il nono. Nella finale per il nonola Selezione Azzurra è stata superata 21-14 dalla Russia. Sblocca il risultato Jannelli, ma nel finale di tempo i russi riportano in parità il punteggio sul parziale di 7-7. Nella ripresa Wagenpfiel riportain vantaggio, ...

