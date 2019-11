Romania, si vota per le presidenziali

Seggi aperti inper le elezioni, che vedono largamente favorito il capo di Stato uscente Klaus Iohannis. I sondaggi gli attribuiscono tra il 40% e 45% delle preferenze, al di sotto comunque della soglia del 50% necessaria per vincere al primo turno. Se nessuno dei 14 candidati in lizza, come è prevedibile, raggiungerà oggi la quota, i due che avranno ottenuto più voti andranno al ballottaggio del 24 novembre.Quasi 19 milioni gli elettori, che potrannore fino alle 20 (21 in Italia). Exit poll a chiusura seggi.(Di domenica 10 novembre 2019)