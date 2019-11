Roma | spari a Corso Francia | ladri in fuga si schiantano contro la polizia Due agenti

Roma - spari a Corso Francia : ladri in fuga si schiantano contro la polizia. Agenti feriti : Paura su Corso Francia a Roma. Un colpo d'arma da fuoco in aria è stato esploso durante un'operazione di polizia. I falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due rapinatori di...

Roma - spari a Corso Francia : rapinatori si schiantano contro la volante della polizia - due agenti feriti : Un colpo d'arma da fuoco in aria è stato esploso durante un'operazione di polizia a Roma. Secondo quanto si è appreso, i Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato due...

Roma - spari durante una rapina in zona Cinecittà : un morto : Sparatoria in una tabaccheria di Roma est durante una rapina. Uno dei due banditi - Ennio Proietti, 69 anni - è morto, mentre l'altro - Enrico Antonelli, 58 anni - è stato fermato dalla polizia. È rimasto ferito in modo grave, invece, il titolare del negozio. È successo poco dopo le 19 in periferia, in zona Cinecittà, in via Antonio Ciamarra. Sul posto la polizia e il 118. La sparatoria durante una rapina I due banditi avrebbero fatto ...

