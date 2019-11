Risultati Premier League | 12^ giornata | vince il Manchester United | la classifica

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019)– Si gioca il dodicesimo turno di. Il massimo campionato inglese entra nel vivo. Ad aprire laNorwich-Watford, nel delicatissimo scontro salvezza blitz in trasferta, finisce 0-2. Alla prima del sabato, il Chelsea regola per 2-0 il Crystal Palace con le reti di Abraham e Pulisic. Il Tottenham non riesce ad avere la meglio dello Sheffield, l’Arsenal cade sul campo del sorprendente Leicester.ilcontro il Brighton. Occhi puntati sul big match Liverpool-City. Il programma completo e laag. VENERDI’ ore 21,00 Norwich-Watford 0-2 SABATO ore 13.30 Chelsea-Crystal Palace 2-0 ore 16 Burnley-West Ham 3-0 Newcastle-Bournemouth 2-1 Southampton-Everton 1-2 Tottenham-Sheffield Utd 1-1 ore 18,30 Leicester-Arsenal 2-0 DOMENICA ore 15Utd-Brighton ...

GPiziarte : Re David della Fiom«Bene il premier a Taranto, ma ora ci convochi assieme all’azienda. Solo la lotta degli operai W… - marco_rogerio_ : @richi_molinari Ma a prescindere da risultati e differenze. Il cambiamento richiede tempo, qualunque esso sia. Guar… - sscalcionapoli1 : Premier, risultati e marcatori: il Tottenham non vince più, Everton corsaro -