Regolite lunare | l' apertura della capsula del tempo come preparazione alla fase Artemis1

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 10 novembre 2019) L'Agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale ericerca aerospaziale, NASA, ha comunicato la recentedi un contenitore diprelevato dagli astronautimissione Apollo. Laè un materiale eterogeneo presente sulla superficieLuna e sarà studiato in base alle moderne conoscenze tecnologiche, non disponibili negli anni '70, per determinare in che modo può contribuire a sostenere gli astronauti protagonisti delle future esplorazioni a lungo termine. Artemis, infatti, è un programma caratterizzato dall'obiettivo di riuscire ad impiegare le risorse presenti sulla Luna: la, ad esempio, potrebbe essere utilizzata per produrre carburante ed il ghiaccio d'acquadi superficie potrebbe essere consideratofonte di ossigeno per respirare. A gennaio del 2020, nell'ambitoArtemis 1, sarà aperto un altro ...