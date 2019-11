Programmi TV di stasera | lunedì 11 novembre 2019 Ultima puntata per «Stasera tutto è

Programmi TV di stasera - domenica 10 novembre 2019. Su Rai3 Michele Mirabella - Pier Luigi Spada e Francesca Fialdini nello Speciale AIRC «Conta su di Noi» : Francesca Fialdini Rai1, ore 21.25: Nozze Romane – Replica Film tv di Olaf Kreinsen del 2017, con Federica Sabatini, Matthias Zera. Prodotto in Germania/Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Prima che possano dirsi di sì, i fidanzati Bianca (una romana di nobili origini) e Max (un architetto tedesco amante della libertà, trasferitosi in Italia per lavoro) devono affrontare il più grande degli ostacoli: fare accettare ai genitori di lei, il ...

Programmi TV di stasera - sabato 9 novembre 2019. Cecilia Gasdia e Rosanna Vaudetti tra «Le Ragazze» di Gloria Guida : Rosanna Vaudetti negli anni '70 Rai1, ore 21.35: Questione di Karma Film di Edoardo Falcone del 2017, con Fabio De Luigi, Elio Germano, Isabella Ragonesi, Stefania Sandrelli. Prodotto in Italia. Durata: 90 minuti. Trama: Giacomo è un ricco erede di una dinastia di industriali, ma preferisce dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie. Un esoterista cambierà la vita di Giacomo dicendogli che ha individuato l’attuale ...

Programmi TV di stasera - venerdì 8 novembre 2019. Su Rai3 «1989 – Cronache dal Muro di Berlino» : Muro di Berlino Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show – Il Torneo – Finale Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show – Il Torneo, il varietà condotto da Carlo Conti che questa sera decreterà il vincitore del torneo dei campioni. In gara Agostino Penna che sarà Andrea Bocelli, Francesco Monte se la vedrà con John Legend, Davide de Marinis ricorderà il rock and roll di Little Tony, Lidia Schillaci renderà omaggio a “The Voice” ...

Programmi TV di stasera - giovedì 7 novembre 2019. Celentano contro tutti : Angelina Jolie in Maleficent Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. La sorgente dell’odio: Le rivelazioni di un direttore di banca dal passato controverso spingono Vincenzo e Francesco ad intraprendere un pericoloso viaggio verso un remoto paesino tedesco, dove ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 6 novembre 2019. Su Rai1 in 1^Tv «La La Land» : La La Land Rai1, ore 21.35: La La Land – 1^Tv Film di Damien Chazelle del 2016, con Emma Stone, Ryan Gosling, J.K. Simmons. Prodotto in Usa. Durata: 126 minuti. Trama: A Los Angeles Mia sogna di recitare e, tra un provino e l’altro, serve caffè e cappuccini alle star; Sebastian è un musicista jazz che suona nei piano bar. I due si incontrano e nasce una travolgente passione, nutrita anche dalla comune volontà di realizzare i propri ...

Programmi TV di stasera - martedì 5 novembre 2019. Aaron Nielsen debutta a «Riccanza Deluxe» : Aaron Nielsen Rai1, ore 21.25: La Nostra Terra Film di Giulio Manfredonia del 2014, con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Nicola Rignanese. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il suo podere, ma resta lì come fattore. Nel 1998, Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma Cosimo rimane a lavorarlo abusivamente. Quando la terra viene ...

Programmi TV di stasera - domenica 3 novembre 2019. Su Canale5 in 1^Tv «La ragazza nella nebbia» : La ragazza nella nebbia Rai1, ore 21.30: I Ragazzi dello Zecchino D’Oro – 1^Tv Film tv di Ambrogio Lo Giudice del 2019, con Ruben Santiago Vecchi, Maya Sansa, Matilda De Angelis, Simone Gandolfo. Prodotto in Italia. Trama: Anni ’60, Bologna. Mimmo, 9 anni, è quello che oggi si direbbe un bambino difficile. Figlio di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo studio preferisce la vita di strada con il fratello maggiore, Sebastiano. ...

Guida Tv Lunedì 4 novembre i Programmi di stasera : Guida Tv Lunedì 4 novembre Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:30 Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi Rai 2 ore 21:20 stasera Tutto è Possibile Rai 3 ore 21:20 Report Canale 5 ore 21:40 Live – Non è la D’Urso Italia 1 ore 21:20 Pacific Rim – La Rivolta 1a Tv free Rete 4 ore 21:25 Quarta Repubblica La7 ore 21:15 Grey’s Anatomy 15×10-11 1a Tv Free (qui le anticipazioni) Tv8 ore 21:25 I ...

Programmi TV di stasera - sabato 2 novembre 2019. Rai1 ripropone lo speciale «Ulisse – Quella notte sulla Luna» : Alberto e Piero Angela Rai1, ore 21.25: speciale Ulisse – Quella notte sulla Luna – Replica Rai1 ripropone Quella notte sulla Luna, lo speciale di Ulisse andato in onda lo scorso 20 Luglio 2019, in occasione del 50° anniversario del primo passo dell’uomo sulla Luna. La ricostruzione di quello storico avvenimento avrà inizio a Cape Canaveral, proprio nel punto in cui cinquant’anni fa è partito il razzo che avrebbe portato i primi ...

Programmi TV di stasera - venerdì 1 novembre 2019. Su Italia1 in 1^Tv «It – Capitolo due» : It - Capitolo 2 Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show – Il Torneo Nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà condotto da Carlo Conti. Una settimana fa è iniziato il torneo dei campioni, che vede protagonisti i migliori sei artisti di questa nona edizione e i migliori sei del 2018: vincitore di puntata Antonio Mezzancella, che ha messo tutti d’accordo interpretando alla perfezione Ultimo. Questa settimana Agostino Penna sarà Eduardo ...

Programmi TV di stasera - giovedì 31 ottobre 2019. Su Italia1 Halloween con l’extended edition di «Shining» : Shining Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. La fuga: L’omicidio di un compagno di carcere di Kroess getta di nuovo ombre sinistre intorno al Maestro. Proprio quando Francesco inizia a comprendere più in profondità Kroess, il forestale ed Emma si trovano di ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 30 ottobre 2019. Su Rai1 «The Help» : The Help Rai1, ore 21.25: The Help Film di Tate Taylor del 2011, con Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer. Prodotto in Usa/Emirati Arabi Uniti. Durata: 139 minuti. Trama: Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan, una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle ...

Programmi TV di stasera - martedì 29 ottobre 2019. Su Rai1 ultima puntata de «La Strada di Casa 2» : Alessio Boni Rai1, ore 21.25: La Strada di Casa 2 - 1^Tv Fiction di Riccardo Donna del 2019, con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini. Prodotta in Italia. Trama: Fausto sta arrivando finalmente a conoscere la verità, su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quello che è accaduto alla cascina Marta. Quello che arriverà a scoprire minerà tutte le sue certezze. Forse a commettere l’omicidio è stata l’ultima persona al mondo ...

Giuseppe Brindisi lascia Stasera Italia : «L’azienda ha altri Programmi per me» – Video : Veronica Gentili e Giuseppe Brindisi Giuseppe Brindisi lascia Stasera Italia Weekend. Ieri, al termine di uno speciale del programma dedicato alle elezioni in Umbria, il giornalista ha annunciato la sua dipartita dal talk show di Rete4, giustificata da nuovi progetti che Mediaset avrebbe in serbo per lui: “Questa è l’ultima mia puntata di conduzione a Stasera Italia, l’azienda ha altri programmi per me… quindi in bocca ...