Per il genere homo la cultura produce mutamento biologico

Lazio - Simone Inzaghi : “Questo è il brutto del calcio. Giocando così partite del genere ne Perderemo poche” : Sconfitta immeritata e dolorosa quella della Lazio contro il Celtic. Simone Inzaghi, allenatore biancoceleste, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Questo è il brutto del calcio. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra di valore. Giocando con questo spirito partite del genere ne perderemo poche. Purtroppo è già successo in questa stagione, ma andiamo avanti. Il secondo gol è un errore individuale che non deve ...

Parte nelle scuole 'Oggi Per domani' Per sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere : Ideato e realizzato da Comunicazione 2000 con il contributo del dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del...

Le più belle serie anime da guardare su Netflix Per avvicinarsi al genere : Le serie di animazione giapponese offerte da Netflix stanno diventando sempre più numerose. Gli appassionati dell'animazione nipponica o coloro che vogliono avvicinarsi al genere possono contare su molte serie anime da guardare su Netflix, puntando tanto sulle ultime novità quanto sui classici. Per gli amanti delle serie tv che non si sono mai avvicinati a questa tipologia di contenuti, però, il primo approccio a questo mondo può sembrare ...

Italia indietro su povertà - ambiente ed energia - ma migliora Per salute - uguaglianza di genere e innovazione : il rapporto dell’ASviS : Italia indietro – almeno su alcuni temi chiave come povertà, ambiente, energia – nella transizione verso un modello sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. E con forti disuguaglianze, anche territoriali. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, un programma di azione sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 paesi Onu, con diciassette obiettivi per lo Sviluppo sostenibile (i cosiddetti SDGs), resta dunque ancora ...

Università - le donne devono scegliere tra maternità e carriera. Quattro azioni Per colmare il gap di genere : di Giovanni Abbiati e Alessandra Minello La maternità è il momento più critico nella carriera delle donne e l’accademia non fa eccezione. Abbattere il “muro della maternità” è un obiettivo prioritario nella lotta per le pari opportunità. Le Università potrebbero dare il buon esempio con Quattro azioni. Le quote non bastano In ambito accademico ha fatto recentemente molto discutere la decisione della Eindhoven University of Technology di ...

Una bambola Per tutti : arriva “Creatable World” - la linea senza genere di Mattel : La Mattel ha lanciato una nuova bambola personalizzabile, si tratta della linea “Creatable World” ed è la prima bambola senza genere. Adatta sia alle bambine che ai bambini, queste nuove bambole danno la possibilità di giocare liberando la fantasia senza stereotipi di genere ed inutili etichette prestabilite. In un’era in cui il concetto di inclusione è sempre più presente in ogni ambito della nostra vita, la Mattel -una delle ...

Una bambola Per tutti : arriva la bambola senza genere di Mattel : La Mattel ha lanciato una nuova bambola personalizzabile, si tratta della linea “Creatable World” ed è la prima bambola senza genere. Adatta sia alle bambine che ai bambini, queste nuove bambole danno la possibilità di giocare liberando la fantasia senza stereotipi di genere ed inutili etichette prestabilite. In un’era in cui il concetto di inclusione è sempre più presente in ogni ambito della nostra vita, la Mattel -una delle ...

Mattel lancia le bambole senza genere : 'Creatable World' Per abbattere gli stereotipi : Uno dei più grandi produttori di giocattoli del mondo, Mattel, ha deciso lanciare una bambola che, probabilmente, farà parlare di sé, ovvero la bambola senza genere. In realtà si tratta di una linea di bambole, la 'Creatable World', che può essere personalizzata dai bimbi. Tutto si può modificare, dal taglio di capelli all'outfit, visto che ogni kit consta di vari abiti e diverse chiome. Insomma, stavolta Mattel ha lanciato un balocco libero da ...

Mattel lancia sul mercato le bambole unisex Per combattere gli stereotipi di genere : Giocare in libertà, senza stereotipi di genere ed etichette prestabilite. Mattel ha lanciato oggi, nel mondo, una nuova linea di bambole personalizzabili, “Creatable World” per lasciare ispirare bambini e bambine con differenti opzioni di abiti, accessori, parrucche, capelli lunghi o corti, gonna, pantaloni o quant’altro la fantasia suggerirà.“I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il ...

Da oggi Mattel vende una linea di bambole senza genere e totalmente Personalizzabili : Mattel, l’azienda produttrice di Barbie, ha messo in commercio da oggi una collezione di bambole senza genere, cioè senza tratti distintamente maschili e femminili, e totalmente personalizzabili. Le nuove Barbie di “Creatable World” non hanno seno o spalle larghe e vengono

La mamma del finto Sebastian Caltagirone a Pamela Perricciolo : "Perché mi hai fatto una cosa del genere?!" (video) : Barbara D'Urso, stasera, domenica 22 settembre 2019, ha ospitato Barbara, mamma del finto Sebastian Caltagirone, coinvolto, a suo malgrado, nel Prati gate. La donna ha ribattuto, con fermezza e tenacia, alle varie dichiarazioni di Pamela Perricciolo: Non ho mai lasciato mio figlio con lei. E' venuto una volta con me e mio marito al ristorante quando è stata scattata una foto ed il giorno della merenda. Non ho mai preso soldi da lei. Lei mi ha ...

Coppia nasconde il sesso del figlio da 17 mesi Per "proteggerlo dai pregiudizi di genere" : “Nascondiamo il sesso di nostro figlio per proteggerlo dai pregiudizi di genere”. È questa la scelta di una giovane Coppia inglese, che ha raccontato alla BBC di stare crescendo il proprio bambino di 17 mesi come neutro dal punto di vista del genere.Hobbit Humphrey, 38 anni, e Jake England-Johns, 35 anni, hanno detto di vestire il loro piccolo Anoush sia con abiti femminili che maschili. Amici e parenti della Coppia sono ...

Sarri : 'Una squadra con meno carattere Perderebbe una gara del genere' : La Juventus, dopo una prestazione al di sotto delle aspettative, questo pomeriggio al Franchi non è andata oltre lo 0-0 contro la Fiorentina. In coda al match Maurizio Sarri ha fatto il punto sui motivi di questo mezzo passo falso. Innanzitutto l'allenatore ha evidenziato che la gara non è stata di alto livello tecnico e inoltre i tre cambi utilizzati per sostituire altrettanti giocatori infortunati hanno penalizzato molto la squadra. L'orario e ...