Patto segreto tra Malta e la guardia costiera libica per riportare indietro i migranti

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 10 novembre 2019)avrebbe negoziato un accordocon la Libia per un coordinamento tra le forze armate maltesi (Afm, che includono la marina) e la controversa, che intercetterebbe i barconi deisu indicazione dell’Afm prima dell’ingresso nelle acque maltesi e li riporterebbe in Libia. Lo scrive il Sunday Times of. La Ong Alarm Phone su Twitter denuncia un’intesa che “impedisce alle persone di fuggire da una zona di guerra e viola le convenzioni internazionali per i diritti umani”.Il sito on line del Sunday Times ofpubblica la foto di un incontro tra il colonnello maltese Clinton O’Neil, capo delle operazioni e dell’intelligence Afm, ed il vicepremier libico Ahmed Maiteeq, organizzato dall’ambasciatore maltese a Tripoli. In primo piano, un membro del gabinetto del primo ministro maltese, Neville ...

