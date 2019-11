Parma-Roma 2-0 | Serie A | i giallorossi crollano al Tardini | decidono Sprocati e Cornelius

Risultati Serie A - 12^ giornata : il Parma batte la Roma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – SI torna in campo per la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di regalare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Il turno si è aperto con la sfida per la salvezza tra Sassuolo e Bologna, partita anche sentitissima tra le due tifoSerie, finisce 3-1 grazie ad un super Caputo, tre punto d’oro per la squadra di De Zerbi. Sfide molto interessanti nella giornata di sabato, nel ...

Parma-Roma 2-0 : grande secondo tempo dei ducali : Pesante battuta d’arresto per gli uomini di Fonseca. Un grande Parma supera 2-0 la Roma. I giallorossi finiscono ko dopo

Parma-Roma 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : Cornelius fa reparto da solo [FOTO] : Parma-Roma, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio un match importante valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Roma, partita interessante per la classifica di entrambe e che ha dato indicazioni. Ottima prova per la squadra di D’Aversa che ha giocato con coraggio e con ottime manovre, la Roma non ha demeritato nel complesso ma non è riuscita ad incidere negli ultimi metri, i tanti ...

Serie A - posticipo Parma-Roma 2-0 : 20.02 Cade la Roma, balzo in classifica del Parma. Al 'Tardini' finisce 2-0 per i ducali una partita ricca di occasioni soprattutto nel secondo tempo. Apre le ostilità Fazio al 7', poi Parma con Gervinho, Cornelius e Gagliolo. Ripresa. Palo di Kolarov su punizione,poi Sepe miracoloso sul tap-in di Pastore. Al 68' Sprocati (dal 45' per Gervinho) porta in vantaggio i ducali con un sinistro da dentro l'area. La Roma accusa il colpo e il Parma ...

Parma-Roma 0-0 live - si chiude il primo tempo : Parma Roma, formazioni ufficiali – Torna la Serie A. Allo stadio Tardini (ore 18,00) si gioca il match Parma-Roma, valido per la 12^ giornata. Naviga in acqua tranquille la squadra di casa, a metà classifica e con risultati costanti. Una spensieratezza che potrebbe mettere in difficoltà i giallorossi, reduci dalla trasferta in Germania giovedì. La compagine di Fonseca in campionato arriva da tre vittorie consecutive e non si vuole ...

La Roma a Parma per blindare il terzo posto prima della sosta : Roma – Ultimo impegno prima dell sosta per la Roma di Paulo Fonseca, impegnata sul campo del Parma nella dodicesima giornata di campionato. Al Tardini andrà in scena una partita tra due squadre che sanno giocare bene a pallone, ben impostate dai rispettivi allenatori e che hanno voglia di scalare la classifica. Tre vittorie consecutive per la Roma, che le hanno permesso di issarsi al terzo posto in classifica, una vittoria e due pareggi ...

Parma-Roma - le probabili formazioni : poche sorprese tra i due schieramenti : Parma-Roma, le probabili formazioni – Ferita, la squadra di Fonseca, affronta la trasferta del Tardini di Parma. Dopo la beffa in terra tedesca, l’obiettivo dei giallorossi è proseguire nell’ottimo percorso intrapreso in campionato. Zaniolo e compagni alla ricerca del quarto successo di fila, ma di fronte c’è una compagine – quella di D’Aversa – da temere. Le scelte. Solito 4-3-3 per i ducali, con ...