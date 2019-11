Parma | fermato magrebino | calci e pugni ai militari durante controllo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 10 novembre 2019) Federico Garau Notato un gruppo di persone sospetto, i carabinieri di pattuglia hanno deciso di effettuare una verifica, riuscendo a fermare lo straniero che stava cercando di disfarsi di qualcosa che aveva in tasca. Deciso a scappare, il soggetto si è rivoltato contro gli uomini in divisa: addosso aveva dell'hashish È finito in manettela giornata dello scorso venerdì un cittadino straniero sorpreso dai carabinieri dicon addosso diversi grammi di sostanze stupefacenti. L'episodio si è verificato in piazzale VIII Marzo, nel quartiere di Cinghio. Qui gli uomini dell'Arma si trovavano impegnati in una regolare operazione di pattugliamento del territorio, quando hanno visto un piccolo capannello di persone che si erano riunite a parlare in una zona appartata. A destare maggiormente i sospetti deiil fatto che alla loro vista i membri del gruppo abbiano ...

