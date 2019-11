Papa:politica dia dignità ai lavoratori

francesco all'Angelus di oggi in una piazza San Pietro affollata di fedeli ha detto: "Oggi in Italia si celebra la giornata nazionale del ringraziamento per i frutti della terra e del lavoro. Mi associo ai vescovi nel richiamare il forte legame tra il pane e il lavoro,auspicando coraggiose politiche occupazionali che tengano conto dellae della solidarietà e prevenendo i rischi di corruzione." E ancora:"Non si sfruttino ie che ci sia lavoro per tutti, ma lavoro vero non da schiavi".(Di domenica 10 novembre 2019)