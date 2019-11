Pagelle Juventus-Milan | voti Serie A 2019-2020

Lokomotiv Mosca-Juventus - le Pagelle dei quotidiani : il Corriere dello Sport boccia Ramsey : Vittoria fondamentale e di carattere per la Juventus in Champions League. A Mosca i bianconeri hanno trovato i tre punti e la qualificazione grazie ai gol di Ramsey e Douglas Costa. Il gallese viene bocciato dal Corriere dello Sport, che gli dà un’insufficienza. Il brasiliano risulta il migliore in campo sia per il giornale romano che per la Gazzetta dello Sport. Le pagelle dei quotidiani. GAZZETTA dello Sport Lokomotiv MOSCA ...

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2 - le Pagelle di CalcioWeb : Douglas Costa entra e risolve la partita [FOTO] : Lokomotiv Mosca-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per la Champions League, in campo Lokomotiv Mosca e Juventus, partita altalenante per la squadra di Maurizio Sarri che alla fine ha ottenuto la rete del successo che ha portato alla qualificazione. Succede tanto nei primi minuti, vantaggio bianconero con Ramsey grazie ad un clamoroso errore da parte del portiere Guilherme. La Juventus non ...

Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus - voti Champions League : Stasera si è giocata Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri sono scesi in campo nella capitale russa con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea per qualificarsi agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Di seguito le Pagelle di Lokomotiv Mosca-Juventus. Pagelle Lokomotiv Mosca-Juventus: JUVENTUS: SZCZESNY: 6. ...

Pagelle e Highlights 11^ giornata : Torino-Juventus 1-0 - decide De Ligt. Roma-Napoli 2-1 - Zaniolo e Veretout - decollo giallorosso! Bologna-Inter 1-2 - doppio Lukaku : Pagelle 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta e […] L'articolo Pagelle e Highlights 11^ giornata: Torino-Juventus 1-0, ...

Torino-Juventus - voti e Pagelle : Higuain entra e fa la differenza - Sirigu non basta : Si alternano voti alti e bassi nelle pagelle di Torino-Juventus, derby della Mole che si è giocato sabato sera. Risultato finale 0-1 a favore della squadra di Maurizio Sarri, che dunque replica subito all'Inter e si riprende il primo posto in serie A. A decidere la sfida è stata una rete segnata nella ripresa dal difensore juventino de Ligt, pronto ad approfittare di un assist al bacio di Gonzalo Higuain, determinante con le sue giocate pur ...

Torino-Juventus 0-1 - le Pagelle di CalcioWeb : De Sciglio Babbo Natale in anticipo - Sirigu mostruoso [FOTO] : Torino-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Il derby della Mole è appena terminato. Le due squadre di Torino si sono affrontate allo stadio Comunale, vittoria di misura dei bianconeri grazie ad una rete di De Ligt (la prima in Serie A) nella ripresa. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. TORINO Sirigu 8 – FE-NO-ME-NO, c’è ben poco da aggiungere. Ennesima prestazione da urlo. Nel primo tempo ...

Pagelle Torino Juventus : il migliore entra dalla panchina : Pagelle Torino Juventus – Finisce con la vittoria della Juventus nel derby della Mole. I bianconeri rimangono l’unica squadra d’Europa imbattuta, ed il primato in classifica è al sicuro. Nel pomeriggio l’Inter aveva provato a mettere pressione ai bianconeri imponendosi per 2-1 a Bologna, ma la Juventus ha risposto a dovere. La squadra di Sarri torna ad essere nuovamente la prima della classe, e questa volta ad essere ...

Pagelle Juventus-Genoa - CR7 bello a metà : male Rugani - disastro Rabiot : Pagelle JUVENTUS GENOA- Finisce 2-1 in favore della Juventus la sfida dell’Allianz Stadium contro il Genoa. Bianconeri in campo con il solito 4-3-1-2, ma spesso abulici e poco concreti sotto porta. Decidono i gol di Bonucci, sugli sviluppi di una calcio d’angolo, poi pareggio fortunoso di Kouame e gol vittoria di Ronaldo al minuto ’96 su calcio di rigore. Juventus nuovamente in testa alla classifica, ma occhio a qualche ...

Juventus-Genoa 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : bene Kouamé e Cuadrado - Ronaldo si salva alla fine [FOTO] : Juventus-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match dello Stadium tra i bianconeri e i liguri di Thiago Motta. I ragazzi di Sarri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari di Lecce, anche per riprendersi la vetta, ma di fronte la squadra rossoblu vuole vendere cara la pelle e vola sulle ali dell’entusiasmo in seguito alla vittoria contro il Brescia. Il finale è infuocato, la Juve vince in pieno ...

LIVE Juventus-Fiorentina 2-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le bianconere vincono la loro prima Supercoppa. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, Mauro 6, De Vanna 5.5, Philtjens 6 . All. Cincotta 6 LE Pagelle DELLA JUVENTUS: Giuliani 7, Hyyrynen 6.5, Gama 6.5, Sembrant ...