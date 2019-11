Oncologia | Lombardia | nuove risorse per il “progetto parrucche” per le donne in terapia

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 10 novembre 2019) “Regionecrede fortemente nel sostegno ad azioni che aiutino a ridurre la vulnerabilità delleche si trovano a fronteggiare terapie invasive per cure oncologiche, producendo anche inevitabili risvolti psicologici“: lo ha affermato l’assessore alla Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità Silvia Piani in occasione dell’incontro con le volontarie del ‘Progetto Parrucche’ dell’Associazione Cancro Primo Aiuto Onlus. Il Progetto Parrucche è attivo, attualmente, in 21 ospedali dei quali 20 in. Negli ospedali dov’è presente, le malate possono rivolgersi direttamente allo sportello del servizio. Regione, attraverso la misura ‘Azioni per una migliore qualità della vita per le persone sottoposte aoncologica’, con la quale è previsto anche l’ormai consolidato contributo per ...

MassimoSertori_ : ?? #News ?? Andrà all'Istituto europeo di #oncologia di #Milano e all'Istituto europeo fibrosi cistica Onlus, con… -