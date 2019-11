Olimpiadi 2020 | incomincia la marcia dell’Italia | i Direttori Tecnici in missione a

Nuova avventura per Honda - il giapponese firma con il Vitesse : “adesso voglio le Olimpiadi di Tokyo 2020” : Il giapponese ha firmato un contratto con gli olandesi del Vitesse, il suo prossimo obiettivo adesso è partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Si era proposto prima al Manchester United senza ricevere risposta, poi ha fatto la stessa cosa con il Vitesse, riuscendo questa volta a strappare un contratto fino al termine della stagione. Keisuke Honda riparte torna in campo dopo aver chiuso l’esperienza in Australia con il Melbourne ...

Canoa - doppio collegiale per l’Italia verso le Olimpiadi 2020 : tutti i convocati tra Milano e Castel Gandolfo : L’Italia della Canoa sta già guardando alla prossima stagione e si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale maschile di kayak e canadese è impegnata a Castel Gandolfo (in provincia di Roma) dove si prepara per i ripescaggi olimpici di Racice (6-7 maggio) e Duisburg (21-24 maggio), gli azzurri saranno impegnati nel Centro Federale alle porte della capitale fino al 23 novembre: spiccano in particolar modo Manfredi Rizza e ...

Ginnastica - che fine ha fatto Larisa Iordache? Due anni d’assenza dall’infortunio - rincorre le Olimpiadi 2020 e sfida un robot : Larisa Iordache non gareggia ormai da due anni, si è rotta il tendine d’Achille ai Mondiali 2017 di Ginnastica artistica e da quel momento non ha più messo piede in un palazzetto per una competizione ma la rumena non si è ritirata. La 23enne di Bucarest, capace di vincere il bronzo con la squadra alle Olimpiadi di Londra 2012 e di mettersi al collo quattro medaglie ai Mondiali (tra cui l’argento all-around nel 2014 alle spalle di ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Paltrinieri non si pone limiti : “farò tre gare. L’obiettivo è riconfermarmi nei 1500 dopo Rio” : Gregorio Paltrinieri volge lo sguardo alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il nuotatore azzurro parteciperà alle gare di 800, 1500 stile e 10 km in acque aperte provando ad andare a medaglia Gregorio Paltrinieri mette nel mirino le Olimpiadi di Tokyo 2020. dopo avere annunciato al Salone dei pagamenti di Milano il proprio ingresso nel Team Visa, il nuotatore azzurro ha parlato delle prossime Olimpiadi giapponesi ai microfoni di askanews, ...

Atletica - Filippo Tortu in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “La preparazione sarà improntata principalmente sui 100 metri” : Filippo Tortu e il sogno dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che comincia. L’azzurro, finalista ai Mondiali di Doha nei 100 metri, è stato premiato al Circolo Canottieri Aniene a Roma con il riconoscimento che porta il nome di Pietro Menna, consegnatogli dalla vedeva del campione nostrano Manuela Olivieri. Un’onorificenza che non può che inorgoglire il 20enne lombardo, pronto a rilanciare le proprie quotazioni in vista ...

Volley - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definiti i gironi europei. Serbia e Francia insieme! Ultimo posto per Tokyo : È stata definita la composizione dei gironi di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Volley, i tornei europei andranno in scena a inizio gennaio e metteranno in palio un posto per sesso. L’Italia non sarà interessata visto che entrambe le squadre hanno già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. Gli uomini giocheranno a Berlino dal 5 al 10 gennaio, le otto squadre partecipanti sono state suddivise in ...

Olimpiadi 2020 - Italia a Tokyo con quattro squadre : chi si può ancora qualificare? Basket e Setterosa in corsa - tutti i criteri : L’Italia è al momento qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con quattro squadre: pallanuoto maschile, softball, volley femminile, volley maschile (in rigoroso ordine cronologico in cui sono stati staccati i pass). Il Settebello ha vinto i Mondiali ed è volato in pompa magna nel Sol Levante, le ragazze di coach Obletter hanno letteralmente dominato il torneo preolimpico del batti e corri, lo stesso si può dire delle formazioni di ...

Ciclismo - Filippo Ganna : un record del mondo storico e un 2020 di sfide. Medaglia alle Olimpiadi - il record dell’ora e quel muro dei 4 minuti… : 4:02.647, record del mondo e un salto nella leggenda. Filippo Ganna ha scritto una pagina di storia del Ciclismo su pista volando letteralmente nell’inseguimento individuale, l’azzurro si è letteralmente scatenato al Velodromo di Minsk (Bielorussia) dove ieri è andata in scena una tappa della Coppa del mondo e per ben due volte ha infranto il primato: in mattinata si è spinto fino a 4:04.252 surclassando quanto fatto dallo ...

Ginnastica - Lauren Hernandez è tornata! Argento alla trave alle Olimpiadi 2016 - convocata in Nazionale dopo 3 anni : obiettivo Tokyo 2020 : Lauren Hernandez è tornata! Uno dei più bei talenti visti sulle pedane internazionali nell’ultimo lustro aveva deciso di sospendere la sua attività agonistica dopo le Olimpiadi di Rio 2016 dove aveva vinto la medaglia d’oro con la squadra e l’Argento alla trave. La statunitense nel frattempo ha partecipato a Dancing With The Stars (il Ballando con le Stelle americano) vincendo l’edizione del 2016 e ha doppiato la giovane ...

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : il sogno Tokyo termina per l’Italia. La Germania domina : C’era bisogno di un miracolo sportivo sin dalla vigilia. Ancor di più dopo la sconfitta di ieri, in gara-1, per 2-0. In trasferta, da diciassettesima del ranking mondiale contro la quarta delle classifiche, già campionessa d’Europa, del Mondo ed olimpica. Tutto a sfavore per la Nazionale italiana di Hockey su prato al femminile nelle Qualificazioni per Tokyo 2020, uno spareggio in terra tedesca in una due giorni durissima. ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Marcia e maratona lasciano la capitale : ufficiale il trasferimento a Sapporo : Marcia e maratona delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si correranno a Sapporo: una minore temperatura estiva rispetto alla capitale ha fatto propendere per il cambio della città Dopo diverse settimane di braccio di ferro, Tokyo si è dovuta arrendere alla volontà del CIO. Le gare di Marcia e maratona delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si sposteranno dalla capitale a Sapporo. Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso che le alte temperature di ...

Remco Evenepoel : 'Olimpiadi e Mondiali nel 2020 - la squadra deciderà per il Giro' : La stagione d'esordio di Remco Evenepoel nel grande ciclismo ha confermato tutto lo straordinario talento del 19enne campioncino belga. Sbarcato tra i professionisti con il pesante soprannome di "nuovo Merckx" per le straripanti vittorie ottenute tra gli juniores, il corridore della Deceuninck-Quickstep ha convinto e conquistato tutti superando velocemente il peso del doppio salto di categoria e dell'enorme carico di pressioni. Evenepoel ha ...

Hockey prato - Qualificazioni Olimpiadi 2020. L’Italia cerca l’impresa in Germania - Carta : “Daremo tutto - non ci fanno paura” : L’Italia si gioca il tutto per tutto, la Nazionale di Hockey su prato femminile ha la possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma deve compiere un’autentica impresa: battere la Germania in trasferta. Le azzurre, al 17esimo posto delle classifiche internazionali, affrontano la corazzata teutonica che è quarta nel ranking mondiale e che pochi mesi fa ha conquistato la medaglia d’argento agli Europei perdendo la ...