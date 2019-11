Oggi si vota per le elezioni presidenziali in Romania

F1 - Oggi si decide il futuro : votazione sulle regole 2021. La Ferrari non vuole il rinvio - scontro con Mercedes? Binotto : “Tutto sarò pubblicato Oggi” : oggi è una giornata molto importante per il futuro della Formula Uno. Il Consiglio Mondiale della FIA è infatti atteso da una votazione speciale: accetterà o rigetterà i regolamenti tecnici, sportivi e finanziari proposti per il Circus a partire dal 2021? Tra i punti cardine del nuovo regolamento ci sono il tetto al budget fissato in 175 milioni di dollari e naturalmente varie specifiche tecniche che porteranno a un’autentica rivoluzione ...

F1 - Oggi si decide il futuro : votazione sulle regole 2021. La Ferrari non vuole il rinvio - scontro con Mercedes? Binotto : “Tutto sarò pubblicato Oggi” : oggi è una giornata molto importante per il futuro della Formula Uno. Il Consiglio Mondiale della FIA è infatti atteso da una votazione speciale: accetterà o rigetterà i regolamenti tecnici, sportivi e finanziari proposti per il Circus a partire dal 2021? Tra i punti cardine del nuovo regolamento ci sono il tetto al budget fissato in 175 milioni di dollari e naturalmente varie specifiche tecniche che porteranno a un’autentica rivoluzione ...

F1 - Oggi si decide il futuro : votazione sulle regole 2021. La Ferrari non vuole il rinvio - scontro con Mercede? Binotto : “Tutto sarò pubblicato Oggi” : oggi è una giornata molto importante per il futuro della Formula Uno. Il Consiglio Mondiale della FIA è infatti atteso da una votazione speciale: accetterà o rigetterà i regolamenti tecnici, sportivi e finanziari proposti per il Circus a partire dal 2021? Tra i punti cardine del nuovo regolamento ci sono il tetto al budget fissato in 175 milioni di dollari e naturalmente varie specifiche tecniche che porteranno a un’autentica rivoluzione ...

Oggi si vota in Argentina : Il favorito per la vittoria è il candidato peronista Alberto Fernández, che alle "pre-elezioni" ha ottenuto 15 punti in più del presidente uscente Mauricio Macri

Oggi si vota in Canada : Il primo ministro Justin Trudeau e il suo principale sfidante, Andrew Scheer (foto: SEAN KILPATRICK/POOL/AFP via Getty Images) Oggi, 21 ottobre, i canadesi tornano alle urne dopo quattro anni per eleggere la Camera dei Comuni, cioè il principale ramo del parlamento del paese nordamericano, nonché l’unico elettivo, composto da 338 membri. Le elezioni sono un test importante per il primo ministro Justin Trudeau, dato che dal voto dipende la ...

Oggi in Svizzera si vota per rinnovare il Parlamento : Oggi in Svizzera si sta votando per rinnovare l’Assemblea federale: saranno eletti i 200 membri del Consiglio nazionale e i 46 membri del Consiglio degli Stati, le due camere del Parlamento. Secondo i sondaggi, il primo partito dovrebbe essere ancora

Brexit - Oggi il voto a Westminster sull’accordo tra Londra e Bruxelles. Presentata mozione sul rinvio. Johnson : “Se passa - non si vota il deal” : Nella guerra all’ultimo voto che si sta consumando all’interno di Westminster, il primo ministro britannico, Boris Johnson, è riuscito a strappare l’appoggio al nuovo accordo sulla Brexit, raggiunto tra Downing Street e i negoziatori di Bruxelles, da parte della corrente degli hard Brexiteers del suo Partito Conservatore, il cosiddetto European Research Group. Ma non basta. A far saltare l’ultima opportunità di deal prima ...

Oggi si vota in Mozambico : Dopo mesi di gravi violenze, nonostante un nuovo accordo di pace firmato ad agosto tra i due principali partiti del paese

Taglio parlamentari - diretta : Camera vota Oggi. M5S : «Deve passare o conseguenze» : Si vota oggi alla Camera la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari, con un via libera blindato anche dall'accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo. Tra gli...

Oggi si vota in Austria : Il partito dell'ex cancelliere Kurz sembra davanti agli altri, ma non è chiaro se dopo vorrà allearsi ancora con la destra radicale filo-russa

Oggi si è votato in Afghanistan - infine : Dopo due rinvii si sono svolte le presidenziali tra grandi misure di sicurezza: il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo del governo Abdullah Abdullah sono dati per favoriti

Oggi si vota in Afghanistan - infine : Dopo due rinvii si vota per le presidenziali tra grandi misure di sicurezza: il presidente uscente Ashraf Ghani e il capo del governo Abdullah Abdullah sono dati favoriti

Oggi si vota per le presidenziali in Tunisia : Sono importanti, molto seguite e dall'esito incerto: quella tunisina è considerata l’unica delle cosiddette “primavere arabe” ad avere avuto un esito democratico