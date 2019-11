Nozze romane | trama | cast e anticipazioni del film con Ricky Tognazzi e Stefania Rocca

Fonte : tvzap.kataweb

(Di domenica 10 novembre 2019) Torna in televisione una coproduzione tra Italia e Germania del 2017 che racconta la storia d’amore tra una ragazza italiana di origini nobili e un architetto tedesco apparentemente come tanti. Una commedia romantica che torna in onda domenica 10 novembre su Rai1, dalle 21.25 in poi.Bianca e Max sono fidanzati e vorrebero sposarsi ma lesono contrastate dai rispettivi genitori. Lei è romana di nobili origini, lui è un architetto tedesco. Tra i suoceri non c’è nulla in comune: da un lato il conte Vibaldo e la contessa Gioia d’Arcadia, dall’altro Eva e Walter Hauser. A complicare tutto, il fatto che i genitori di Max vivono un momento di crisi coniugale in seguito alla relazione tra il padre e una giovane hostess. Ma anche i genitori di Bianca nascondono dei segreti., ilIlè l’occasione per ...

