Neonato abbandonato dalla madre nel deserto | viene mangiato vivo dai cani randagi

ITTIOSI ARLECCHINO/ Neonato Torino abbandonato in ospedale - Cottolengo 'starà da noi' : ITTIOSI ARLECCHINO , Neonato di Torino è stato abbandonato dai genitori all' ospedale Sant'Anna. Se ne prenderà cura il Cottolengo .

Torino - Neonato con patologia grave abbandonato in ospedale. E nessuno può adottarlo : Un bimbo, nato a Torino con una malattia molto rara e incurabile, è stato abbandonato dai genitori in ospedale. La sua patologia, l'Ittiosi Arlecchino, necessità di assistenza continua e per il momento nessuno si è fatto avanti per adottarlo o farsene carico. Come racconta il quotidiano La Stampa,