Nazionale | Italia impegnata contro la Bosnia il 15 novembre e con l' Armenia il 18

Ciclismo su pista - ITALIA COLOSSALE! Record Nazionale pazzesco per l’inseguimento a squadre maschile - prima volta sotto i 3’50”! Azzurri in finale! : L’ITALIA c’è e brilla al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow, dove il quartetto azzurro dell’Inseguimento a squadre maschile, durante la prova del first round della seconda tappa di Coppa del Mondo 2019, è riuscito a segnare il nuovo Record nazionale scendendo per la prima volta sotto i 3’50” e chiudendo la gara in 3:49.464. Questa sera, Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon si giocheranno ...

Ortopedia nello sport e responsabilità professionale in Italia : se ne discute al Congresso Nazionale SIOT : Seconda giornata di lavori per la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, riunita fino a domenica 10 novembre a Roma per il 104° Congresso Nazionale, nella splendida cornice del Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria. A guidare l’evento scientifico i Presidenti Pietro Ruggieri e Claudio Zorzi ed i tre i Vice Presidenti Araldo Causero, Bruno Magnan e Alberto Momoli. Oltre 2.000 gli ortopedici della SIOT che si confrontano in ...

Al via Forum Nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’ : Lucca, 8 nov. (Labitalia) – Al via, al teatro Giglio di Lucca, il Forum nazionale Conflavoro Pmi ‘Italia Economia & Lavoro’. Migliaia di imprenditori hanno deciso di partecipare all’evento per portare in primo piano le esigenze, le difficoltà e le proposte della piccola e media impresa del Paese.Obiettivo del Forum, infatti, è sviluppare un confronto tra persone che hanno a cuore il bene del Paese e che ...

Razzismo - Salvini polemico : “Balotelli non è modello da seguire. Nazionale? In Italia tanti giocatori migliori di lui” : Matteo Salvini torna a commentare gli insulti razzisti a Balotelli in Verona-Brescia: il leader della lega contrario alla convocazione dell’attaccante in Nazionale come ‘messaggio antirazzista’ Gli insulti razzisti rivolti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia sono diventati anche argomento di dibattito politico. Hanno fatto particolarmente discutere le dichiarazioni di Matteo Salvini, sempre chiamato in causa in ...

Calcio - Mario Balotelli : “Non ho accusato Verona - ma quei co…..Sono italiano - dovrei tornare in Nazionale” : “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Non sono ...

Addio a Mario Cotelli : fu allenatore della Nazionale italiana di sci - aveva 76 anni : Mario Cotelli è morto oggi, martedì 5 novembre. Lo storico direttore tecnico della nazionale italiana di sci era da diversi anni in dialisi dopo una insufficienza renale. aveva 76 anni. Sotto la gestione di Mario Cotelli l'Italia dello sci vinse numerosissime medaglie Nato in Lombardia, Mario si laureò in Economia e Commercio. Cotelli fu uno degli uomini più importanti nella storia dello sci italiano. Durante i nove anni in cui Mario Cotelli fu ...

È morto Mario Cotelli - ex allenatore della Nazionale italiana di sci : È morto Mario Cotelli, ex allenatore della nazionale italiana di sci. Aveva 76 anni e da tempo soffriva di insufficienza renale. Cotelli fu allenatore della nazionale dal 1969 al 1978, ma ancora oggi è ricordato come uno dei più apprezzati

È morto Mario Cotelli - ex allenatore della Nazionale italiana di sci : aveva 76 anni : È morto Mario Cotelli, ex allenatore della nazionale italiana di sci. aveva 76 anni e da tempo soffriva di insufficienza renale. Cotelli fu allenatore della nazionale dal 1969 al 1978, ma ancora oggi è ricordato come uno dei più apprezzati

4 novembre - Mattarella : “Riassume i valori dell’identità Nazionale. I 6mila militari italiani all’estero a difesa dei diritti dei più deboli” : “Una data in cui si riassumono i valori di una identità nazionale lungamente perseguita dai popoli d’Italia con le aspirazioni risorgimentali e con i grandi sacrifici compiuti dal popolo italiano nella prima guerra mondiale”: sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno dell’Unità nazionale e delle forze armate, che si celebra il 4 novembre. Accompagnato dal presidente del Consiglio Giuseppe ...

Medaglia d’oro in Cina per i giovani della Nazionale Italiana Cuochi : Grande soddisfazione per l’Italia, che sale sul podio più alto del NingBO, il concorso mondiale per giovani chef, che si è tenuto in Cina, sulla costa del Mare Orientale, e che ha visto sfidarsi i principali team junior dell’Asia e del mondo. Ad aggiudicarsi la Medaglia d’oro è stata la coppia formata da Andrea Del Villano e Tommaso Bonseri Capitani, accompagnati dal team coach Pierluca Ardito e dall’assistente coach Marco Tomasi.\\Per le gare ...

CR7 snobba il campionato italiano : 'Giocherei solo le partite di Champions e in Nazionale' : Cristiano Ronaldo in un'intervista esclusiva rilasciata a France Football ha spiegato che per avere una carriera lunga e prolifica bisogna essere innanzitutto intelligenti. L'asso portoghese il prossimo 5 febbraio compirà 35 anni, ma nonostante ciò ha dimostrato di essere ancora determinato nel raggiungere altri grandi traguardi. La rivista francese ha rivelato di averlo incontrato privatamente subito dopo la vittoria in Champions League contro ...

Volley - Serie A1 femminile - le migliori italiane della terza giornata. Egonu sempre protagonista. Cambi da Nazionale : terza giornata di Serie A1 meno “italiana” delle prime con un numero limitato di giocatrici indigene protagoniste. Vediamo come è andata. PAOLA Egonu: È lei l’anima di Consegkiano che domina in lungo e in largo. Altra super partita con Casalmaggiore: 19 punti in tre set, 47% di ordinanza in attacco e tre muri e le venete volano. MONICA DE GENNARO: Se Conegliano vola è merito anche del suo libero che chiude l’incontro con uno stellare 88% di ...

Migranti - Italia rinnoverà accordi con Libia. Civati : “Vergogna - è uno scandalo interNazionale” : ?Una delle cose più gravi e vergognose che la storia della Repubblica conosca e ne siamo tutti consapevoli: in questo caso sappiamo tutto e si sa che i nostri confini sono presidiati dalle bande criminali della Libia, ma non "nostro malgrado" ma con il nostro pieno dichiarato sostegno attraverso addirittura un accordo con condizione precise»: Giuseppe Civati non usa mezzi termini per commentare l'accordo dell'Italia con la Libia.Continua a ...

Ginnastica - tutte le italiane in attività secondo la Federazione InterNazionale. Tante azzurre sono già ritirate! Un sistema fallace e lo “stop” di Ferlito : La Federazione Internazionale di Ginnastica ha aggiornato lo status delle ginnaste di rilievo mondiale. secondo la FIG ci sarebbe il ritiro di Carlotta Ferlito (che però non ha dato comunicazioni in merito) oltre a quello di Erika Fasana: questo sono le più grandi novità emerse dopo i Mondiali di Stoccarda per quanto riguarda l’Italia ma ricordiamo che il sistema è spesso fallace. Basti pensare, infatti, che atlete già ampiamente ritirate ...