Napoli | “I Sabato dello Screening” | tante visite nonostante il maltempo

Previsioni Meteo Napoli : nubi e piogge irregolari fino a tutto sabato - da Domenica rischio nubifragi : Previsioni Meteo Napoli – Le nuvole, legate a sistemi depressionari occidentali, ancora non riescono ad affollare i cieli campani, salvo qualche passaggio nella sera-notte e qualche addensamento odierno sulle coste. I centri di bassa pressione risultano ancora abbastanza lontani dall’area partenopea, in territorio francese, sicché anche i sistemi nuvolosi latitano, con schiarite che risultano ancora prevalenti per oggi sulla città di ...

In duecento in fila - sabato - per un biglietto di Napoli-Verona : “il sistema è bloccato - tornate a casa” : Mi metto in macchina che il San Paolo è un organo che pulsa. Si sentono boati e cori. E poi la voce dello speaker Decibel Bellini: ha segnato Milik. Proprio mentre sto partendo da Napoli sento la folla che ripete il nome dell’attaccante polacco. E la delusione cresce. Mista a un senso di impotenza. Sono arrivato allo stadio alle 16 e non sono riuscito a trovare un biglietto. Eppure di posti ce n’erano: come ha scritto il Napolista, per la ...