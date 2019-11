Napoli-Genoa 0-0 | pagelle Ancora una volta i giudizi agonistici sono un esercizio

VIDEO Napoli-Genoa 0-0 - highlights - gol e sintesi della partita. I partenopei bloccati dal Grifone : Non va oltre lo 0-0 il Napoli di Carlo Ancelotti nell’anticipo serale del 12° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020 contro il Genoa. I partenopei non sono riusciti a trovare la via della rete nel match del San Paolo, peccando in concretezza e, spesso, non sufficientemente rapidi nella velocizzazione della propria manovra. Un mezzo passo falso che evidenzia le grandi difficoltà vissute dal roster azzurro, dopo quanto accaduto ...

Napoli-Genoa - al San Paolo poco più di 22mila spettatori : Non c’era certo il pienone stasera al San Paolo per Napoli-Genoa. La pioggia battente che da stamattina pesa sulla città e la crisi del Napoli con l’ammutinamento e tutto ciò che è successo in questa settimana hanno tenuto i tifosi al caldo delle loro case. I dati ufficiali dicono che al San Paolo erano presenti soltanto 22.947 spettatori. L’incasso totale della serata è stato di 431.647,14 euro. Un’atmosfera fredda e ...

Il Mattino denuncia : stazione della Metro 2 a Fuorigrotta chiusa dopo Napoli-Genoa : Il portale online del Mattino ha riportato la protesta di alcuni tifosi che hanno scritto per lamentarsi dell’assurda chiusura questa sera della fermata di Fuorigrotta della linea 2 della Metropolitana. «È una vergogna» hanno scritto diversi utenti rimasti bloccati e impossibilitati a rientrare alle proprie abitazioni nonostante gli fosse stato assicurato nel pomeriggio che i treni avrebbero funzionato Resta da verificare se il ...

Le 10 cose di Napoli-Genoa che (pur volendo) non dimenticheremo : L’incubo della pagina bianca. Il blocco del match analyst. La piattezza in cui scavare per cercare 10 cose da ricordare quando le vorresti dimenticare tutte. Proviamo. Uno. L’interpretazione di Calvarese. Nei primi 4 minuti per due volte ferma il gioco e non concede la norma del vantaggio. Una volta al Genoa e una volta al Napoli. Spezzetta la partita fino alla fine. Due. Il gol annullato a Insigne. Il fuorigioco di Lozano ci permette di non ...

Clima teso a Napoli : i giocatori si stringono in un abbraccio prima della sfida col Genoa - il San Paolo è una furia : I giocatori del Napoli si stringono in un abbraccio prima del fischio d’inizio della sfida col Genoa: la reazione dei tifosi del San Paolo è di disappunto La situazione in casa Napoli sembra non piacere ai tifosi celesti. Dopo il silenzio stampa annunciato dal club e l’annullamento del ritiro ‘forzato’, con le responsabilità decisionali affidate ad Ancelotti, i giocatori sono tornati in campo questa sera per ...

Da Napoli-Genoa ci si aspettava un segnale - è arrivato (ahinoi) : Se da Napoli-Genoa ci si aspettava un segnale, è arrivato. Ahinoi. Il Napoli ha giocato la peggior partita della stagione. Peggio di Roma e peggio di Torino. Nessuna fiammata. I calciatori il loro messaggio lo hanno inviato. Forte e chiaro. Dispiace, dispiace molto. Ma abbiamo visto una enormità di errori tecnici, inspiegabili per calciatori di questo livello. Passaggi sbagliati, appoggi fuori fuoco a due metri. Non c’è stato uno spunto. A ...

Napoli-Genoa - Thiago Motta : “sono contentissimo per lo spirito di squadra. Allenare Pandev è un privilegio” : Un ottimo punto quello conquistato dal Genoa in trasferta contro il Napoli. I rossoblu hanno avuto anche diverse occasioni, specialmente nel secondo tempo, per portare a casa il bottino pieno. Al termine della gara Thiago Motta si è presentato ai microfoni di DAZN. Queste le parole dell’allenatore del Genoa. “Non so se è la nostra miglior partita, ma sono contentissimo per lo spirito di squadra che hanno mostrato i miei ...

Napoli-Genoa 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 : partenopei bloccati in casa dai liguri e fischiati dal proprio pubblico : Il momento drammatico in casa Napoli continua e, dopo una settimana ricca di polemiche tra società, allenatore e giocatori, arriva un brutto pareggio a reti bianche in casa con il Genoa nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020. I partenopei si spengono dopo un buon primo tempo e si arenano contro una squadra organizzata e ben allenata da Thiago Motta che si conferma a proprio agio sul campo delle grandi dopo aver ...

