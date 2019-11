Napoli affonda Riuscirà a salvarlo capitan Ancelotti? Allan pagherà per tutti ?

LIVE Napoli -Liverpool 2-0 - Champions League in DIRETTA : Mertens e Llorente affondano i campioni d’Europa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA 22.58 Vi ringraziamo di averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima LIVE ! 22.56 Partita fantastica del Napoli che nel momento peggiore della sua gara tira fuori il coraggio che porta alla vittoria, grande prova di Callejon e Llorente . 95′ Finita la partita! vince il Napoli 2-0 contro il LIVE rpool. 94′ Oramai è praticamente finita manca solo il ...

Doppietta Mertens e il Napoli affonda la Samp : Napoli, 14 set. (AdnKronos) – Dopo la delusione per il ko nei minuti di recupero allo Stadium contro la Juventus, il Napoli festeggia con una vittoria la prima uscita stagionale in campionato davanti al pubblico del San Paolo superando 2-0 la Sampdoria. A decidere la sfida valida per la terza giornata una Doppietta di Dries Mertens in gol al 13′ e al 67′, il belga sale a 112 gol con la maglia azzurra. In classifica il Napoli ...