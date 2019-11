Fonte : ilnapolista

(Di domenica 10 novembre 2019) Se c’è una squadra che meritava di vincere ieri sera al San Paolo secondo Gianni, era il Genoa. Lo 0-0 è anche generoso per la formazione di Ancelotti che non ha dimostrato di crederci se non nell’ultimo quarto d’ora in cui ha spinto sull’acceleratore, ma forse era oramai tardi per rimettere in piedi a partita. È mancato il carattere, la precisadidae la convinzione di sapere cosa fare. Adesso bisogna sfruttare la pausa per le Nazionali per cercare delle soluzioni che siano reali e che non mettano paura Molto dipenderà dalle strategie del presidente e dalle valutazioni del tecnico. Non èilper inscenare processi, ma ci si può chiedere dov’è finito ilfiammeggiante e coraggioso e dov’è cominciata questa squadra con poca anima e poco gioco L'articolo: alla ...

napolista : Mura: al #Napoli è mancata la volontà di uscire da questo momento negativo Un Napoli con poca anima e poco gioco,… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Napoli, adesso la pausa può appuntire o smussare gli spigoli [di GIANNI MURA] - JTurandot : RT @repubblica: Oggi su Rep: ???? Napoli, adesso la pausa può appuntire o smussare gli spigoli [di GIANNI MURA] -