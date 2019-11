Moviola Gazzetta | il braccio di Lerager sulla punizione era da rigore

Moviola Gazzetta : il braccio di Lerager sulla punizionera era da rigore : Aveva ragione Trevisani a Sky secondo la Moviola della Gazzetta dello Sport. Edoardo Lusena scrive infatti che il tocco di braccio di Lerager sulla punizione di Mertens sarebbe rigore . Sebbene Calvarese abbia ragione ad annullare il gol di Insigne al 2 minuto per il fuorigioco di Lozano, l’errore che commette in avvio di ripresa è grave e toglie al Napoli un rigore solare Al 58’ Mertens calcia su punizione, Lerager in barriera salta e ...

Come cambia il linguaggio della Gazzetta per la Moviola della Juve e del Napoli : Alla fine l’editore è sempre l’editore. Con il Torino danneggiato, non puoi consentirti di dare 6,5 all’arbitro e sostenere – unico giornale in Italia – che quello di Kjaer su Llorente non fosse rigore. Stavolta c’è Cairo che legge. E così la Gazzetta si fa prudente. Non fa una crociata, anche perché di fatto Cairo sta con gli Agnelli. In cuor suo, forse non gli interessa nemmeno più di tanto, c’è ...