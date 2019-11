Mondiali U17 calcio | 2019 | Italia-Brasile | data | programma | orario | tv e streaming

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) Cresce l’attesa per i quarti di finale deiUnder17 tra. Per gli azzurri probabilmente la squadra più competitiva della manifestazione che potrà contare anche sul supporto del proprio pubblico. I verdeoro partivano con i favori del pronostico e le quattro vittorie con 12 gol fatti e 3 subiti confermano quanto di buono si è detto in queste settimane. Va da sé che gli azzurrini hanno vinto e convinto contro l’Ecuador e vogliono far valere le loro legittime ambizioni di passaggio del turno. I ragazzi di Carmine Nunziata se vogliono raggiungere la semifinale devono necessariamente tenere alta la guardia in fase difensiva e magari sfruttare qualche lacuna in fase di non possesso dei padroni di casa. Il ct. azzurro, com’è accaduto anche nelle precedenti partite, si affiderà ai suoi punti fermi come Molla in porta. Dalle Mura-Pirola a comporre la coppia ...

