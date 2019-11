Mladenovic-Garcia decisive | la Francia vince a Perth la Fed Cup

Finale Fed Cup – Mladenovic lascia 2 game a Tomljanovic - Barty rifila 2 bagel a Garcia : Australia-Francia è già 1-1 : Primi due singolari di Fed Cup senza storia fra Australia e Francia: Mladenovic lascia solo due game a Tomljanovic , Barty pareggia con un doppio bagel su Garcia Le prime due gare della Finale di Fed Cup hanno regalato un esito del tutto particolare. Le tenniste vincenti hanno perso appena due game in due match, entrambi lascia ti da Kiki Mladenovic contro Ajla Tomljanovic nella gara d’apertura. La tennista francese ha portato subito in ...

Fed Cup 2019 - finale Australia-Francia : Ashleigh Barty cerca l’ennesimo trionfo stagionale - Mladenovic e Garcia provano a sbarrarle il passo : Sul cemento outdoor della Perth Arena va in scena domani e domenica la finale della cinquantasettesima edizione della Fed Cup, il corrispettivo femminile della Coppa Davis. Dall’anno prossimo anche questa competizione cambierà format, in un modo simile a quello della Davis maschile, pertanto questa sarà l’ultima finale che si disputerà isolata dal resto della competizione. Le protagoniste saranno le padrone di casa dell’Australia e la Francia, ...

Tennis - Finale Fed Cup 2019 : le convocate di Australia e Francia. Mladenovic e Garcia nella tana di Barty - Tomljanovic e Stosur : Sono state diramate le convocate di Australia e Francia per la Finale di Fed Cup in programma il 9 e 10 novembre alla RAC Arena di Perth. I due capitani non giocatori, Alicia Molik per la squadra padrone di casa e Julien Benneteau per quella ospite, hanno scelto cinque giocatrici a testa per quella che è l’ultima Finale della competizione prima di una riforma che la porterà a ritrovarsi con un format che fa un po’ il verso, con ...