Milly D' Abbraccio è disperata non vuole più essere una pornostar

Il grido d’aiuto di Milly D’Abbraccio : "Sono morta dentro - non voglio più fare la pornostar” - : Roberta Damiata La disperazione di Milly D'Abbraccio che a 55 anni vuole lasciare il mondo del porno, che ammette di essere sempre stato un grande peso per lei che è una donna timida che si è trovata a fare una scelta sbagliata “Vittorio Sgarbi ha detto di me che sono un’intellettuale travestita da pornostar” così Milly D’Abbraccio comincia a parlare della sua decisione che ormai da tempo è diventata un tormento per lei:“Quella ...

Milly D’Abbraccio annuncia : “Mi ritiro dalle scene. Neanche per un milione di euro tornerei in televisione” : “Le luci della ribalta non mi attirano più, oggi viviamo in un mondo globalizzato dove apparire ed essere sempre presenti sui social con una visibilità ossessiva sembra quasi la normalità. Secondo me oggi l’assenza è più presenza della presenza stessa; apparire a tutti i costi non serve, io ho già dato!”. Così l’attrice hard Milly D’Abbraccio ha annunciato in una nota stampa il suo ritiro dalle scene. La pornostar, che ...