Militari italiani feriti in Iraq atterrati a Ciampino

Atterrati a Ciampino i cinque Militari italiani feriti in un attentato in Iraq : Sono stati rimpatriati oggi pomeriggio i cinque soldati italiani rimasti feriti in seguito a un attentato rivendicato dallo Stato Islamico in Iraq. Ad accoglierli il Ministro della Difesa Guerini e quello degli Esteri Di Maio. I militari sono stati trasbordati su delle ambulanze e trasferiti all'ospedale del Celio.Continua a leggere

Iraq - l'Isis rivendica l'attentato ai Militari italiani : Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco ai militari italiani avvenuto domenica 10 novembre. A riferirlo è stato il Site, un’organizzazione di intelligence che monitora le attività terroristiche attraverso internet. Il comunicato di rivendicazione è stato diffuso tramite Amaq, il principale organo di propaganda dell’Isis, in cui si legge che "con l'aiuto di Dio" i soldati del Califfato hanno colpito il mezzo che trasportava esponenti della ...

